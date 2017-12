Mobily zvyšujú riziko nádoru

Používanie mobilného telefónu desať alebo viac rokov zvyšuje riziko vzniku nezhubného nádoru sluchového nervu, uvádza sa v štúdii vedcov zo švédskeho Karolinska Institute zverejnenej minulý týždeň. Nádor sa vytvára na tej časti hlavy, kde ľudia zvyčajne držia pri telefonovaní svoj mobil. Pri ľuďoch používajúcich mobilné telefóny kratšie ako desať rokov sa zvýšený výskyt nádorov neobjavil, uviedli vedci. Karolinska Institute je jednou z najväčších lekárskych univerzít v Európe a jej laboratóriá získali dve Nobelove ceny.

"V čase, keď výskum prebehol, bolo možné sledovať viac než desať rokov len používateľov analógových (NMT) mobilných telefónov, a preto nemožno uviesť, či by boli výsledky podobné aj pre GSM telefóny," uvádza sa v správe. GSM telefóny už v súčasnosti mobilnému trhu dominujú, hoci NMT sieť i na Slovensku ešte stále funguje.

Na štúdii Karolinska Institute sa zúčastnilo 600 zdravých ľudí a 150 ľudí s nádorom sluchového nervu. Pravdepodobnosť vzniku nádoru bola u ľudí, ktorí začali používať mobily pred viac ako desiatimi rokmi pred jeho diagnostikovaním, dvakrát vyššia, než u ostatných. Ak by sa brala do úvahy len tá polovica hlavy, pri ktorej ľudia zvyčajne držali telefóny, pravdepodobnosť vzniku nádoru bola 3,9-krát vyššia u dlhodobých používateľov mobilov.

"Nevieme, čo nádor spôsobuje, ale riziko nepochybne stúpa s dĺžkou používania mobilu," povedal profesor Anders Ahlbom zo štokholmského inštitútu, podľa ktorého boli jednoznačné výsledky prekvapením aj pre samotných vedcov. Zároveň však povedal, že by ľudí priamo neodhováral od používania mobilov, no "ak sú znepokojení, mali by riziku predchádzať používaním hands-free sady".

Nádor sluchového nervu zasahuje oblasť medzi uchom a mozgom a negatívne môže postihnúť sluch človeka i jeho schopnosť udržiavať rovnováhu. (reuters, bbc)