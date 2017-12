Schválili podkožné čipy

20. okt 2004 o 0:00

Americká komisia pre potraviny a lieky (FDA) minulý týždeň udelila floridskej firme Applied Digital Solutions povolenie na ukladanie medicínskych záznamov o pacientoch na čipy implantované priamo do ich tela. Podľa výrobcu by mali čipy znížiť riziko omylu lekára, ktorý tak dostane v prípade nehody do rúk pacienta aj s jeho kompletnými zdravotnými údajmi. (tb)