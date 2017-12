Komunikuje myšlienkami

Počítačový čip vo veľkosti tabletky voperovaný do mozgu umožňuje prvému mužovi s ochrnutím na všetky končatiny prijímať e-maily a hrať počítačové hry, informoval časopis Nature. Zariadenie nazvané BrainGate od firmy Foxborough monitoruje zatiaľ len ...

20. okt 2004 o 0:00

Počítačový čip vo veľkosti tabletky voperovaný do mozgu umožňuje prvému mužovi s ochrnutím na všetky končatiny prijímať e-maily a hrať počítačové hry, informoval časopis Nature. Zariadenie nazvané BrainGate od firmy Foxborough monitoruje zatiaľ len stovku neurónov v mozgu, no i tak ide o doteraz najpokročilejší prístroj tohto typu. Ochrnutí ľudia doteraz počítače ovládali najmä pohybom očí alebo jazykom, to však umožňuje len vykonávanie obmedzených funkcií a dlhý tréning.

Dvadsaťštyriročnému pacientovi tento rok voperovali do mozgovej kôry malé zariadenie obsahujúce 100 elektród snímajúcich činnosť rovnakého počtu neurónov v mozgu. Čip mu umožňuje ovládať počítač alebo televízny prijímač, dokonca zároveň s tým, ako rozpráva či hýbe hlavou.

Výskum prepojení počítačov s mozgom však podľa Stephena Robertsa z Oxfordskej univerzity stále len čaká na prevratný objav, ktorý by ďalší vývoj urýchlil a umožnil tvorbu rozhrania, vďaka ktorému bude možné ovládať stroje priamo z mozgu skutočne pohodlne. (tb)