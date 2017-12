Ako vyhľadávať dokumenty vo vlastnom počítači

Počítač používam už tri roky na tvorbu dokumentov, vybavovanie e-mailov aj spracovávanie materiálov od klientov. Neustále sa však stretávam s problémom. Nedokážem rýchlo nájsť dokumenty, ktoré som vytvorila pred pol rokom, alebo e-maily, o ktorých viem,

20. okt 2004 o 0:00 Milan Gigel

Operačné systémy Windows sú vybavené základnými nástrojmi pre vyhľadávanie. Prvým z nich je vyhľadávač Prieskumníka, ktorý možno vyvolať kombináciou tlačidiel Win+F kdekoľvek pri práci v operačnom systéme, alebo kombináciou Ctrl+F z okna Prieskumníka. Vyhľadávač vám umožní nájsť svoje súbory a dokumenty uložené na pevnom disku podľa názvov alebo ich obsahu s možnosťou obmedzenia na konkrétne adresáre alebo časové obdobie.

Ak potrebujete vyhľadávať správy elektronickej pošty, kliknite na ikonu vyhľadávania vo svojom poštovom klientovi.

Nie vždy je však takýto spôsob hľadania efektívny a prehľadný. Vyhľadané texty si jednoducho v každom dokumente musíte skontrolovať ručne, čo zaberie dosť času. Preto sú na trhu i špeciálne, omnoho inteligentnejšie vyhľadávacie nástroje, ktoré si môžete zadarmo nainštalovať do svojho počítača.

Google Desktop Search

(desktop.google.com)

Ak používate na prehľadávanie internetu Google a iba s ťažkosťami si zvykáte na nové programy vo vašom počítači, mali by ste na vyhľadávanie vo vašich dokumentoch a pošte využiť testovaciu verziu nového vyhľadávača s názvom Google Desktop Search, ktorý sa objavil na verejnosti len minulý týždeň.

I keď by mohlo prostredie programu prístupné cez internetový prehliadač evokovať stratu súkromia a bezpečnosti dát, opak je pravdou. Prehľadávanie prebieha iba na pevnom disku vášho počítača a na internet sa k prevádzkovateľovi systému dostanú iba štatistické údaje - samozrejme iba vtedy, ak to povolíte v nastaveniach.

Po nainštalovaní do počítača sa vám do operačnej pamäte zavedie trojica obslužných programov, o čom vás informuje ikona na nástrojovej lište. Aby ste mohli vyhľadávať, musíte počkať, kým na pozadí program v čase nečinnosti počítača vytvorí index všetkých dokumentov a správ elektronickej pošty, aby potom mohol v zlomku sekundy odpovedať na každú vašu požiadavku. V úvodnom procese sú spracované e-maily uložené v poštových klientoch Outlook a Outlook Express, dokumenty vo formátoch .DOC, .XLS, .PPT a TXT, ako aj všetky HTML dokumenty vrátane tých v pamäti (histórii) internetového prehliadača.

Vyhľadávanie spúšťate kliknutím na ikonu umiestnenú na ploche alebo na nástrojovej lište. Výhoda používateľského rozhrania spočíva v dokonalej integrácii s internetovým vyhľadávaním a v obsluhe, ktorá je pri prehľadávaní vlastného počítača úplne rovnaká, ako keď hľadáte na webe.

Pracovná verzia programu však má zatiaľ svoje muchy. I keď je pri vyhľadávaní softvér veľmi rýchly, zobrazovanie príloh e-mailov je zatiaľ nemožné, podporované sú iba najpoužívanejšie formáty súborov a index nie je priebežne aktualizovaný tak, ako by mal byť. Vyhľadávač teda nemusí zaregistrovať, že ste niektorý súbor zmazali, alebo ste jeho obsah zmenili tak, že sa v ňom vyhľadávaný text už nenachádza. Kto však hľadá rýchlosť a jednoduchosť používania, bude pri finálnej verzii s najväčšou pravdepodobnosťou spokojný.

Copernic Desktop Search

(www.copernic.com)

Veľmi užitočným nástrojom na prehľadávanie obsahu pevného disku počítača s okamžitou aktualizáciou záznamov o zmenených dokumentoch a vymazaných e-mailoch je Copernic Desktop Search. Po jeho nainštalovaní sa na paneli nástrojov objaví ikona a pri pohľade na ňu budete mať vždy prehľad o tom, či na pozadí prebieha nejaké indexovanie, alebo systém jednoducho čaká na to, kedy ho budete potrebovať. Vždy, keď uložíte alebo zmeníte nejaký dokument, hneď si môžete všimnúť, že zmena bola zaregistrovaná.

Prívetivé prostredie vyhľadávača so záložkami kombinuje vyhľadávaciu internetovú službu AllTheWeb s vyhľadávaním e-mailov, súborov, obrázkov, hudby, videa, kontaktov, obľúbených položiek a histórie navštívených internetových stránok. Na rozdiel od Google, ktorý zobrazuje výsledky vyhľadávania sformátované do nie vždy ideálnej HTML formy, Copernic sa snaží pri prehliadaní dodržať formát pôvodného dokumentu. To však môže priniesť problémy s dlhým časom potrebným napríklad pre zobrazenie rozsiahlych tabuliek z Excelu. Kým Google sa snaží výsledky vyhľadávania skombinovať zo všetkých zdrojov, pri tomto pomocníkovi vyhľadávate v každej kategórii zvlášť - vždy však so značnou prehľadnosťou. Zobrazené výsledky sa okamžite menia pri dopísaní každého nového písmena do políčka vyhľadávania. Kto teda hľadá rozsiahle možnosti vyhľadávania a prehľadné výsledky, funkcie tohto softvéru určite ocení.