To najlepšie z tohtoročného Invexu

20. okt 2004 o 0:00 Milan Gigel

Aj keď sa veľtrh Invex 2004 stáva čoraz viac najmä odborným stretnutím výrobcov s predajcami a vystavených technologických noviniek akosi ubúda, i tento rok boli udelené ocenenia exponátom, ktoré v Brne zaujali najviac. Okrem tradičného Křištálového disku udelili minulý týždeň na veľtrhu ceny i Českomoravská elektrotechnická asociácia EIA a mediálni partneri.

V kategórii profesionálneho hardvéru získal ocenenie vreckový PDA počítač iPAQ hx4700 z produkcie spoločnosti Hewlett-Packard, ktorý zaujal odborníkov najmä vysokým rozlíšením 480x640 (štvornásobným v porovnaní so štandardom), výkonným procesorom Intel XScale PXA270 s taktom 624 MHz a dvojicou zabudovaných rozhraní pre prácu s pamäťovými kartami a perifériami. Keďže zariadenia tejto kategórie sú so svojím narastajúcim výkonom a možnosťami použitia čoraz populárnejšie, v základnej výbave nenájdeme iba rozsiahlu nádielku špecializovaného softvéru, ale i touchpad, ktorý dopĺňa ovládanie plastovým perom. Prehliadanie internetu či práca s elektronickou poštou a kancelárskymi dokumentmi sú tak možné nielen na notebookoch, ale i na miniatúrnych počítačoch, ktoré sa vojdú i do vrecka košele.

Elektronický archív

Archívy papierových dokumentov praskajú vo švíkoch, a tak prichádza doba elektronickej archivácie dokumentov bez potreby ich tlače. Dôveryhodný archív elektronických dokumentov poskytne služby nielen podnikom, ale i rozsiahlym decentralizovaným organizáciám, ktoré fungujú na digitálnej báze. Úlohou tohto oceneného softvéru je označiť každý digitálny dokument digitálnym podpisom a časovou známkou, a súbor potom na vopred definovaný čas bezpečne uchovať. Prístup k dokumentom je možný podľa definovaných pravidiel hoci i prostredníctvom internetu.

Počítač pre domácnosť

I domáce počítače menia svoju formu a stávajú sa centrami digitálnej domácnosti. Nový charakter ich použitia vyžaduje tichú a jednoduchú prevádzku, ako aj priamy prístup k multimédiám bez závislosti od operačného systému a nainštalovaných programov. Domáci barebone systém Fujitsu Scaleo C skrýva vo svojom tele plnohodnotný počítač, ktorý i bez zavedenia operačného systému prehráva na pripojenej obrazovke televízne vysielanie, alebo na reproduktoroch hudobné a MP3 CD nosiče.

Na úpravu fotiek

Priaznivci digitálnej fotografie zaiste poznajú softvérový balík Zoner Photo Studio 7, ktorý je sprievodcom digitálnych fotografií v počítači od ich nahratia z digitálneho fotoaparátu až po ich tlač či odoslanie do fotolabu. Produkt, ktorému bola udelená cena Českomoravskej elektrotechnickej asociácie EIA, v lokalizovanom používateľskom rozhraní umožňuje jednoduché a intuitívne retušovanie fotografií, úpravu ich expozície či kreatívne prispôsobenie pre tvorbu pohľadníc a podobne. Pokročilé funkcie v ňom nájdu nielen začiatočníci, ktorí využijú automatiku a prednastavenia, ale i profesionáli, ktorí nevynechajú možnosť ručného nastavenia fotografií. Tvorba digitálnych albumov na internet a CD nosiče je samozrejmosťou.

Originálny hotspot

Medzi komunikačnými technológiami získal ocenenie ASUS WL-HDD WiFi Access Point 54 Mb/s - prístupový bod pre WiFi siete (hotspot), ktorý bol skombinovaný s boxom pre umiestnenie 2,5" pevného disku, s akými sa stretávame pri notebookoch. Toto mobilné zariadenie tak môže kedykoľvek poslúžiť pre pripojenie notebooku k počítačovej sieti alebo na uchovávanie dát na disk, napríklad za účelom zálohovania. Kým v prvom prípade získa človek prístup k sieti, v druhom môže každý používateľ lokálnej siete využiť diskovú kapacitu pre uloženie svojich dokumentov. Prevádzka je však možná i s použitím USB kábla.

Ďalšie ocenenia

Kým Hospodárske noviny udelili cenu osobnému počítaču s futuristickým dizajnom, redakcia PC Worldu ocenila fotografickú tlačiareň Canon PIXMA iP8500, ktorá upútala vysokou rýchlosťou tlače. Fotografiu veľkú 10x15 centimetrov vytlačí prostredníctvom jedinečnej atramentovej technológie Fine za 21sekúnd.

Cena mediálnych partnerov Diamantové oko sa udeľovala v kategóriách najlepší produkt a vystavovateľ, kde každá z redakcií mohla určiť svojich favoritov a udeliť im cenu. Medzi ocenenými nachádzame čipovú sadu nVidia nForce SLI4, poštový server Kerio Mailserver 6, laserovú bezdrôtovú myš Logitech MX1000, mobilný telefón Sony Ericsson S700i a digitálny fotoaparát Canon EOS 20D.

Zvláštne ocenenie získalo riešenie Learning Gateway určené pre vzdelávanie v 21. storočí z produkcie spoločnosti Microsoft, ktoré vytvára platformu pre efektívny eLearning, či už v učebniach, alebo za ich hranicami.