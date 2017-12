Na kongrese ITAPA 2004 aj o zavádzaní elektronického podpisu na Slovensku

Bratislava 19. októbra (TASR) - Napriek tomu, že zákon o elektronickom podpise už na Slovensku dva roky existuje, základným problémom naďalej ostávajú ...

19. okt 2004 o 15:25 TASR

Bratislava 19. októbra (TASR) - Napriek tomu, že zákon o elektronickom podpise už na Slovensku dva roky existuje, základným problémom naďalej ostávajú podľa generálneho riaditeľa sekcie elektronického podpisu Národného bezpečnostného úradu Petra Oravca chýbajúce aplikácie pre elektronický podpis a nízka podporu štátu.

Uviedol to na medzinárodnom kongrese o informatizácii verejnej správy ITAPA 2004 v Bratislave venovanom celoeurópskemu trendu rastu verejných služieb poskytovaných prostredníctvom internetu, zavádzaniu elektronického podpisu na Slovensku, ale aj bezpečnosti informačných systémov v štátnej správe.

Ďalšou prekážkou je tiež uznávanie dokumentov s elektronickým podpisom v ostatných európskych krajinách. "V súčasnosti je možné používať zaručený elektronický podpis, no závisí to od konkrétnej organizácie. Množstvo inštitúcii už používa elektronický podpis, len občania to až tak nevidia, nakoľko je elektronický podpis využívaný viac komerčne," doplnil riaditeľ pre stratégiu spoločnosti Ditec, a. s., Bratislava Pavol Frič.

Trend vývoja eGovernmentu v Európe za posledné dva roky tiež potvrdil, že firmám je poskytovaných viac on-line verejných služieb ako súkromným osobám. Rozdiel dostupnosti služieb v jednotlivých krajinách pre firmy a verejnosť sa pohybuje v rozpätí 20 až 30 %. Pokrok pri budovaní eGovernmentu preto pravidelne hodnotí aj Európska únia prostredníctvom percenta základných verejných služieb dostupných on-line. Najviac, až 87 % verejných služieb prostredníctvom internetu poskytuje Švédsko, na druhom mieste sa umiestnili Dánsko a Írsko. Slovensko, nakoľko patrí medzi novopristupujúce krajiny, zatiaľ nie je zahrnuté v tomto hodnotení.

V rámci bloku venovanom bezpečnosti informačných systémov v štátnej správe zhodnotili účastníci kongresu ako hlavné problémy súčasného stavu nekonzistentnosť bezpečnostnej politiky a databázy používateľov, rýchlosť vírusových infekcií, nefungujúci patching či identity crisis. "Príkladom identity crisis sú aj ministerstvá. Tieto majú tisícky zamestnancov, nedá sa teda vždy určiť, k akým aplikáciám majú pracovníci prístup, takže sa ťažko vykonávajú aj bezpečnostné audity," uviedol Radovan Semančík, vedúci divízie pre softvérový vývoj a systémovú podporu firmy Business Global Systems, a. s., Bratislava.