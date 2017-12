Crash test: Siemens M65, Nokia 5140 a Nokia 3310 - posledná séria testov

V poslednej fáze testu sme sa zamerali na odolnosť telefónov pri nehodách spojených s cestovaním. Telefóny sme vyhodili z auta pri štyridsiatke a potom sme ich trikrát prešli kolesom.

19. okt 2004 o 11:35 Marián Pavel - SME online

Posledné kolo testov bolo náročné na organizáciu, preto s ním prichádzame až teraz. Okrem toho, že sme museli nájsť vhodnú lokalitu v preplnenej Bratislave, kde by sa dalo nerušene jazdiť autom a hádzať na zem mobilné telefóny, neprialo nám príliš ani počasie.

V poslednej fáze testu sme sa zamerali na odolnosť telefónov pri nehodách spojených s cestovaním. Mnohí z vás by vedeli rozprávať o tom, ako zabudli mobil na streche, alebo si ho prešli kolesom auta. Bohužiaľ, mnohí z vás sa zároveň k takejto nehode hanbia priznať :)

Preto sme sa rozhodli tento test absolvovať, aby sme zistili, čo telefóny vydržia.

Po týždennom oddychu sme telefóny nabili a opäť preskúšali. Prišli sme na zaujímavú novinku: Nokia 5140 i Siemens M65 začali mať vážne problémy s ovládaním klávesnice. Oba telefóny reagovali rovnako – klávesnica nechcela akceptovať znak ani po viacnásobnom stlačení. Pravdepodobne prišlo k oxidáxii spojov, pretože po dlhšej snahe o oživenie telefónu začali klávesy reagovať.

Testovali sme dvojfázovo – najprv sme telefóny vyhadzovali z idúceho auta a potom sme ich prešli kolesom. Testovali sme s pomocou rodinného vanu Opel Zafira, ktorého celková hmotnosť presahuje dve tony.

Časť prvá: padám-padám-padám

Keďže sme k telefónom nedostali testovacie vozidlo, museli sme siahnuť po vlastných zdrojoch a to ovplyvnilo aj priebeh testu. Namiesto toho, aby sme telefóny nechali spadnúť zo strechy auta sme ich za jazdy vyhadzovali. Predsa len, strach o lak bol silnejší :)

No ani náš test nebol nudný – asistent sedel v otvorenom batožinovom priestore a pri dosiahnutí rýchlosti 40 km/h telefón z idúceho auta vyhodil.

Nokia 5140

Telefón dopadol a ostal ležať. Na prvý pohľad ostal nepoškodený, no pri lepšom pohľade sme prišli na to, že drsný asfalt ani trochu nešetril gumený kryt. V ľavom spodnom rohu sú v gume obdraté otvory, to isté, no v menšom rozsahu badať aj na ľavom vrchom rohu.

Telefón ostal zapnutý, funguje.

VIDEO

Siemens M65

Dopad na asfaltový povrch pri štyridsiatke dopadol podľa očakávania: všetko si odniesol kovový kryt. Horný ľavý roh je výrazne poodieraný, oderky sú v kove dosť hlboké. Menšie oderky sú aj na pravej vrchnej strane kovového krytu. Poškodená je aj spodná časť, ktorá držíé batériu – po takomto páde treba kryt jednoznačne vymeniť. Stopy po nešetrnom páde sú vidieť aj plaste vo vrchnej časti telefónu zospodu.

Telefón ostal zapnutý, funguje.

VIDEO

Nokia 3310

Nokiu 3310 sme testovali na základe čitateľského ohlasu. Po poslednom teste v pive, kde ho „vypila“ vyše deci, totiž ostala pokazená a nie je schopná ďalšieho seriózneho testu.

Pád z auta prežila bez väčších problémov, ak nerátame odpadnutý kryt (všetky jeho časti však ostali nepoškodené).

VIDEO

Výsledok: Všetky tri telefóny nám už v počiatočnej fáze testov dokázali, že vedia padať a bežné pády im neublížia. Tu však dopadli na tvrdý asfalt pri rýchlosti 40 km/h, nehovoriac o tom, že majú za sebou sériu náročných testov, ktoré mohli ovplyvniť ich ďalšie správanie pri dopade.

V poslednej fáze testu preto dopadla Nokia 5140 a Siemens M65 výborne. Treba však rátať s odermi a poškodením krytu, ktoré po strete s drsným asfaltom nevyhnutne prídu.

Druhá časť: pod kolesami auta

V druhej časti sme chceli vyskúšať, ako telefóny vydržia prejazd dvojtonovým autom. Boli sme zbytočne opatrní – keď sme všetky tri telefóny bez nejakého výsledku prešli zadným kolesom, rozhodli sme sa test rozšíriť: na všetky telefóny sme ešte aj zacúvali a prešli sme ich obomi kolesami. Dohromady sa tak pod kolesá dostali až trikrát.

Prvý raz sme telefón prešli zadným kolesom pri najmenšej možnej rýchlosti. Druhý raz sme pri cúvaní s autom akcelerovali na obvyklú rýchlosť.

Tu odporúčame sledovať video – ponechali sme ho s pôvodným zvukom, aby ste si mohli vychutnať to niekoľkonásobné chrupnutie :)

Nokia 5140

Telefón zachrapčal, no ostal zapnutý. Koleso prišlo pravdepodobne do styku s klávesnicou, pretože po prejdení bola spustená funkcia na písanie novej SMS. Telefón normálne reagoval na stlačenie klávesnice.

Po opätovnom zacúvaní sa pri prejazde zadným kolesom opäť ozval nepríjemný praskavý zvuk, no po prejazde predným kolesom už bolo podľa zvuku jasné, že to telefón nevydrží. A nemýlili sme sa – trojnásobný prejazd so odniesol minimálne displej, ktorý je nevratne poškodený. Sú na ňom pukliny s dvomi bordovými plochami. Zaujímavé je, že stále funguje podsvietenie a poškodený displej tak vyzerá veľmi zaujímavo. Telefón je však kaput, uvidíme, čo nám povedia v servise.

VIDEO 1 • VIDEO 2

Siemens M65

Pri prvom prejazde bolo zreteľne vidieť, ako sa telefón prehol a zdeformoval. Potvrdil to aj zlovestný praskavý zvuk. Telefón sme na asfalte našli vypnutý a nereagoval na žiaden z našich pokusov o oživenie. Displej však ostal pri vizuálnej kontrole nepoškodený. Pri opätovnom cúvaní telefón rovnako ako Nokia 5140 nevydržal prejazd predným kolesom – jeho veľký nádherný displej praskol vo vrchnej časti. Kovový kryt sa tiež zdeformoval na placku a koleso pravdepodobne poškodilo aj vnútornú časť telefónu. Aj Siemens M65 je kaput.

VIDEO 1 • VIDEO 2

Nokia 3310

Zadné koleso zjavne telefónom neprekáža – aj Nokia 3310 prešla testom (v tomto prípade hodnotíme len výdrž displeja). Pohromade vydržal aj kryt. Rovnaký výsledok, ako v prípade dvoch predchádzajúcich telefónov sme dosiahli pri opätovnom cúvaní: predné koleso poškodilo displej, ktorý je úplne na odpis.

VIDEO 1 • VIDEO 2

Výsledok: Ak sa vám telefón dostane pod auto, prejazd zadným kolesom by mu nemal uškodiť. Samozrejme, záleží na povrchu a okolnostiach. Zistili sme však, že oveľa väčším problémom je predné koleso. Väčšina moderných áut má motor vpredu a preto je na predné koleso vyvíjaný väčší tlak. Tento tlak telefóny nie sú schopné absorbovať a po prejazde predným kolesom ich kryty a displeje popraskajú.

Čo spravíme nakoniec?

Náš test sme úplným poškodením telefónov ukončili – v stave, v akom sa nachádzajú už nie sú schopné ďalších pokusov. Nám to však nestačí a preto sa ešte s testovanými telefónmi zastavíme v servise, kde si necháme spísať a vyčísliť všetky škody.

Budete mať šancu zistiť, ako sa naše testovacie metódy podpísali na stave telefónu v skutočnosti a prinesieme vám aj bohatú fotobanku telefónov v rozobratom stave.