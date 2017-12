Bližšie info o PC verzii strieľačky Chronicles of Riddick

19. okt 2004 o 11:00 Juraj Chrappa

Na naše počítačové mašinky sa hra objaví v špeciálnej edícii, tzv. Director's Cut, ktorá bude obsahovať exkluzívny obsah v podobe možnosti ovládať mechov a novej "survival" aréne. V nej sa budú odohrávať súboje na život a na smrť s najhoršími kriminálnikmi galaxie. Okrem toho má byť v hre oproti konzolovej verzii viac akcie, nepriateľov a lokácii. Krajšia grafika a vyššie rozlíšenie sú dnes už samozrejmosť.

The Chronicles of Riddick je jedna z najúspešnejších hier vytvorených podľa filmovej predlohy. Namiesto toho, aby hra kopírovala príbeh filmu, vytvára príbeh vlastný, ktorý je zasadený pred filmy s Vin Dieselom v hlavnej úlohe. Zaujímavosťou je hviezdny dabing hry - Riddicka nahovoril sám Vin Diesel, aj ostatné postavy sú nadabované známymi hercami z filmu.

The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher's Bay Director's Cut vyjde na PC v decembri 2004.

Zdroj: tlačováspráva