Rome: Total War – ašpirant na stratégiu roka

Britská spoločnosť Creative Assembly dokončila po štyroch rokoch vývoja tretí diel populárnej série Total War. Očakávania sú veľké, uvidíme ako si táto skutočná stratégia viedla v našej recenzii.

19. okt 2004 o 0:46 Michal Klembara

Britská spoločnosť Creative Assembly dokončila po štyroch rokoch vývoja tretí diel populárnej série Total War. Tentokrát, ako už názov napovedá, sa presunieme do obdobia staroveku, na počiatok zrodu Rímskej ríše. Rome: Total War, a to treba povedať hneď na začiatku, nesplnil všetky naše očakávania, ale aj tak ide o veľmi pokrokovú a vysoko hrateľnú hru. Pozitívom je, že hra nie je po hardvérovej stránke až taká náročná ako sa prepokladalo, ale nebudem predbiehať všetko si pustupne rozoberieme.

ZA KOHO, ŽE TO MÔŽEME HRAŤ?

Základným národom sú samozrejme Rimania, ktorých tu zastupujú hneď tri frakcie-rodiny (+nehrateľný senát). Tieto rodiny sú spojenci, majú svoje mestá a provincie, každá má svoje vlastné záujmy (vykonáva expanziu iný smerom), ale časom sa tieto záujmy začnú prelínať a všetko to vyvrcholí súbojom o vládu nad celou ríšou. Po skončení kampane sa odomknú ostatné hrateľné národy, a to: Egypt, Kartágo, Selukovia, Partia, Germania, grécke mestá, Galovia a Briti (starý keltský kmeň, podľa ktorého dostala Británia pomenovanie, nie súčasné pomenovanie prevažne anglo-saského obyvateľstva Veľkej Británie. To len tak ne okraj, aby bolo jasno:). Národov a frakcií, s ktorými sa stretnete, je ešte viac. Napríklad Macedónci, Španieli, Skýti, Dákovia, Nubíčania a ďalší.

RODINY A SENÁT

Tak, ako som už písal, v Rímskej ríši sú tri rodiny - Juli, Bruti a Scipi. Rodina Juli sa snaží dobývať územie severne od Ríma (hlavne Galiu), Bruti rozširuje ríšu smerom na Balkán a Scipi do severnej Afriky. Senát má pod kontrolou iba provinciu okolo hlavného mesta Ríma. Na začiatku kampane sú v senáte iba reprezentanti senátu (čo dáva zmysel), ale postupom času získavajú jednotlivé posty zástupcovia rodín. Či má obsadenie dôležitých postov vašou rodinou nejaký zmysel neviem, ale občas som dostal od senátu takú úlohu, ktorá mi umožnila získať provinciu, ktorú by inak získala druhá rodina, alebo dokonca patrila inej rodine, ale kvôli vzbure o ňu prišla. Inak misie senátu sa obmädzujú iba na získaj osídlenia, zablokuj prístav a opusti územie spojenca. To, že rodina získa miesto v senáte je výsledkom jej vplyvu v senáte a u obyvateľstva ríše. Vysoká popularita a vplyv sú dôležité aj na to, aby rodina mohla zaútočiť na inú rodinu a senát, a tým sa pokúsiť prevziať kontrolu nad ríšou.

Každú rodinu tvorí učity počet ľudí. Muži z rodiny sú vládcovia miest a velitelia vojsk (väčšinou obidve naraz). Niekto sa viac hodí na správu mesta, iný na velenie vojsku. Dcéra sa musí vydať, v tom momente si rodina adoptuje jej manžela (ktrorého jej treba schváliť, musí byť istá kontrola toho, čo sa dostane do rodiny) a ten sa tak stane členom rodiny. Každého člena rodiny (a aj členov iných rodín a nepriateľských frakcií) charakterizuje niekoľko vlastností, ktoré sa počas života menia, zlepšujú. Základné sú schopnosti vo velení, manažmente a vplyv na okolie (dôležité do senátu). Ďalšie vlastnosti sú rôzne veci, napríklad záľuba, alebo všeličo iné. Nedá sa to jednotne nazvať, ale postave pridávajú kladné alebo záporne body v rôznych činnostiach. Niečo podobné sme mohli vidieť v Crusader Kings. Samozrejme nie vždy je počet mužov v rodine dostatočný (hlavne zo začiatku) a tak nemožete mať v každom meste panovníka. Niekedy to nevadí vôbec, inokedy trochu (mierne klesnú prijímy z mesta) a občas to bez vládcu v meste jednoducho nejde, ľudia sa búria. Preto treba aj v tomto smere taktizovať a dobre si rozmyslieť koho kam pošleme.

STRATEGICKÁ ČASŤ

Strategická časť sa dočkala oproti Shogunovi a Medievalovi výrazných zmien. V skratke môžem povedať, že sa to podobá na Civilizáciu III. Najvýraznejšou zmenou je prechod mapy do 3D s možnosťou meniť uhol pohľadu. Terén je vymodelovaný celkom verne a nie je len tak na okrasu, napríklad pohorie musí armáda obísť. Turn (jedno kolo) trvá jeden polrok a vďaka tejto zmene tu existuje striedanie leta a zimy, pričom v zime sa na príslušných oblastiach objaví snehová prikrývka a treba si rozmyslieť, kedy sa vydáme na dobyvačnú výpravu.

Zmenil sa aj spôsob presunu armád. Pohyb je možný tiež v rámci provincie a nie len z provincie do provincie. Každá jednotka preto môže v rámci jedného turnu prejsť iba určitú vzdialenosť. Figúrky reprezentujúce armády, či jednotlivé jednotky sú animované, takže po mape kráčajú a keď im vydáte rozkaz na útok, tak do svojho cieľa zapichnú meč. Po tomto akte sa zobrazí dialógové okno pre útok, kde vidíme veliteľov armád, počty vojakov, zálohy (naše alebo spojenecké armády nachádzajúce sa blízko miesta boja pripravené pomôcť v núdzi - platí to však aj pre nepriateľa) a pomer síl. Tu sa môžeme rozhodnúť či sa stiahneme, budeme bojovať na bojisku, alebo necháme PC rozhodnúť výsledok bitky. Keď útočíme na mesto (prípadne pevnosť) priamemu boju predchádza obliehanie. Niekedy je útok možný okamžite, inokedy musia vojaci najprv postaviť baranidlá a iné obliehacie stroje. Poslednou možnosťou je počkať, kým dôjdu v meste zásoby potravín a nepriateľ bude musieť zaútočiť sám s tým, že stratí výhodu obranných postavení. O veciach súvisiacich s obliehaním vás, ako o všetkom, informuje príslušné dialógové okno. Po dobytí mesta máte na výber z troch možnosí. Okamžite obsadiť mesto, časť populácie zotročiť alebo väčšiu časť obyvateľov ukrižovať. Ukrižovanie obyvateľstva je vhodné hlavne po veľkej vzbure.

Na mape sa nachádzajú cesty (ak ich postavíte) a rôzne ložiská obchodovateľných surovín a tovarov. Po niektorých bitkách, kde dosiahne jedna zo strán hrdinské víťaztvo, sa na mape objaví "miesto slávnej bitky" označené symbolom s dvoma prekríženými mečmi. Keď na takýto symbol prejdete myšou, ukáže sa rok bitky, meno víťaza a porazeného. Milé, ale nepodstatné :). Vojaci môžu mimo miest postaviť hliadkovacie veže, umožňujúce sledovať aktivity na hraniciach alebo iných tmavých kútoch vášho územia, a pevnosť. Na mape sa nachádzajú aj dve sopky, Etna a Vezuv, ktoré občas s patričnými grafickými a zvukovými efektmi explodujú.

Správa miest je nemenej dôležitá časť hry. V mestách môžete postaviť veľké množstvo budov s rôznym významom, ktoré majú rôzny vplyv na obyvateľstvo. Mestá sú takmer jediným zdrojom prímov, ale stáva sa, že mesto musíte dotovať. Preto nie je nutné budovať všetky budovy v každom meste, ale niektoré ako napriklad stavby zlepšujúce zdravie obyvateľstva, sú veľmi dôležité, aby nedošlo k epidémii. Mestá prinášajú peniaze v podobe daní a aj nemalý zisk z obchodu. Ten treba podporiť výstavbou kvalitných ciest a prístavov. Príjemnou vlastnosťou hry je možnosť kedykoľvek sa na mesto pozrieť na bojovej mape, takže si svoje mestá so všetkými budovami a ľuďmi v uliciach môžete pozrieť pekne v 3D.

TAKTICKÁ – BOJOVÁ ČASŤ

Tu nenastali oproti minulím dielom nejaké zásadne zmeny. Nový engine umožnil zvýšiť počet jednotiek na mape a boje sa tým stali mohutnejšie. K takým väčším bitkám dôjde až v neskorších fázach hry počas občianskej vojny. Trochu sa zmenilo ovládanie. Jednotiek je veľké množstvo od peasantov s malými mečmi cez slony a kavalériu až po bájnych legionárov. Každý typ jednotky je vhodný proti inej súperovej jednotke, preto ak ich chcete využiť maximálne, treba si naštudovať vlastnosti. Velenie niektorých jednotiek môžete prenechať umelej inteligencii, čo sa pri väčších bitkách zíde.

GRAFIKA 8 / 10

Grafika je veľmi pekná. Vojačikovia sú veľmi pekne naanimovaní a boje vyzerajú reálne. Na bojisku si taktiež môžete meniť uhol pohľadu a tak sa dostať priamo medzi vojakov. Podstatné je však to, že hra má veľmi prijateľné hardvérové nároky. Engine kladie skôr väčšie nároky na procesor ako na grafickú kartu a operačnú pamäť, teda si vystačíte aj s GeForce4 MX440 a 256MB RAM. Samozrejme, nebudete to mať na maximálnych detailoch, ale aj tak je to veľmi pekné. Mne to na takejto konfigurácii (procesor mám Athlon Xp 2500+) ide na stredných detailoch, pričom tie dôležitejšie nastavenia mám na vyšších. Engine sám rozpozná, na čo váš kus železá má a grafiku nastaví.

INTERFACE 8 / 10

Interface sa veľmi nezmenil, ale zdá sa mi o niečo lepší ako v Medievalovi. Nie všetko síce nájdete hneď, ale nie je to taký veľký problém. Tým menej zdatným môžem vrelo doporučíť zahrať si prológ (tutorial), ktorý všetky princípy ovládania príjemne vysvetlí priamo v akcii pomocou poradcov, ktorí sú inak prítomní aj počas kampane. Keď zapnete Rome: Total War po prvýkrát, tak prológ zapnúť musíte, ale hneď ho môžete vypnúť a pustiť sa do kampane, historických bitiek alebo do custom bitiek.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

Hrateľnosť je na vynikájúcej úrovni. Total War je hra na veľmi dlhý čas, až na niekoľko desiatok hodín. To samozrejme závisi od zvolenej náročnosti a od toho, či ste si zvolili dlhú (je potrebné podrobiť si 50 provincí) alebo krátku (iba 15) kampaň. Po získaní potrebného počtu provincií nasledujú už spomínaná občianska vojna, teda boj o vládu nad celou ríšou proti senátu a ostatným rodinám.

MULTIPLAYER 7 / 10

Multiplayer ponúka hru cez internet a ako ináč než cez GameSpy. Takisto je možnosť hry cez LAN sieť. Zahrať si môžete historickú alebo custom bitku. "Toď vše", ale stačí to, ešte keby tu bola možnosť hrať multiplayer kampaň.

ZVUKOVÉ EFEKTY 9 / 10

Zvukové efekty sú veľmi vydarené. Veľmi pekný je monológ, ktorý ma generál k vojsku pred bitkou. Najkrajšie sú prejavy pred útokom na posledné mesto nejakého národa. Nechýbajú zvuky zbraní, bojové pokriky či výkriky bolesti.

HUDBA 9 / 10

Z hudbou som tiež nadmieru spokojný. Je veľmi príjemná, nevtieravá a správne vystihuje dobu.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 9 / 10

Ako som sa už vyjadril v minulosti (pozri preview), hry zo série Total War, sú jedny z mála stratégii, ktoré obsahujú pravú stratégiu. Rome: Total War od hráča očakáva strategické uvažovanie o ríši ako celku, ekonomický manažment miest a taktické myslenie na bojisku. Postup pri dlhej kampani je preto veľmi zdĺhavý a práve preto pre menej zdatných hráčov existuje kratšia kampaň. Inteligencia súperov je na vysokej úrovni, i keď od mnohých národov sa kvôli istej zaostalosti oproti Rimanom nedajú očakávať zázraky, ale každý dokáže občas nemilo prekvapiť. Náročnejší je boj o ríšu v občianskej vojne, kde stojíte proti rovnako vybavenému súperovi s dobrým ekonomickým zázemím, takže stratíte všetko výhody a vtedy sa ukáže, čoho ste schopný.

ZÁVERČNÝ VERDIKT 9 / 10

Rome: Total War je veľmi vydarená stratégia ašpirujúca na titul najlepšia stratégia roka. Kombinuje v sebe turn-based a aj real-time stretégiu, a to pritom tak, že má čo ponúknuť aj fanúšikom len jedného typu stratégie. Na hre nevidno nejaké zásadné chyby, ale veľa uvítali by sme lepšie spracovanie námorných bojov. Uvidíme, možno v budúcom dieli. S veľkou pravdepodobnosťou sa dá na budúci rok očakávať datadisk, tak ako je u tejto série zvykom. Všetkým fandom stratégií môžeme vrelo odporúčať.