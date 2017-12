Screeny pre Creature Conflict: The Clan Wars a The Roots

19. okt 2004 o 9:27 Juraj Chrappa

Cenega vydala balík nových screenshotov pre The Clan Wars. Tie oproti starším screenom z našej galérie vyzerajú na úrovni, najmä čo sa detailov prostredia týka. Hra sa necháva inšpirovať konceptom Wormsov, keď proti sebe bojujú rôzne tímy o planétky, len červíkov nahradili milé zvieratká. Hra má mať tiež silne humorný nádych. Dátum vydania je stanovený na 4. február 2005. Hra vyjde na PC a Noku N-Gage.

Druhým titulom je turn-based RPG The Roots s hrateľnosťou ala Final Fantasy. Rozsiahla hra ponúkne príbeh plný zvratov, množstvo postáv a možnosť bojovať mečom aj mágiou. The Roots budú mať dokonca dve minihry. Grafický engine dokáže zabezpečiť rôzne druhy počasia (dážď, sneh, hmla, búrky) a ich vplyv na okolité prostredie. Filmíky by mali byť na vysokej úrovni, pričom ich kvalitu zabezpečí aj technológia motion-capture. Postavy vedia vyjadrovať nálady a emócie, a je to na nich naozaj vidieť. Viac v staršej novinke a na nových screenshotoch.

The Roots uvidíme v našich obchodoch tiež na budúci rok vo februári. Pripravuje sa na PC, Xbox a Noku N-Gage.

Zdroj: oficiálny web