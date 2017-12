Prince of Persia: Warrior Within - dojmy z akčného dema

Ako blesk z jasného neba sa zjavila demoverzia pokračovania Princa z Perzie, jednej z najlepších akčných hier minuého roka. Neváhali sme preto a demo okamžite podrobili testu. Prince of Persia: Warrior Within má byť temnejší, drsnejší, akčnejší a krajší.

18. okt 2004 o 16:12 Juraj Chrappa

OTÁZNIKY OKOLO DEMA

Kým sa začnem venovať hre samotnej, chcel by som sa pozastaviť nad pôvodom demoverzie, ktorá tak náhle vyšla a za trochu podivných okolností. Vydanie dema nesprevádzalo žiadne oficiálne tlačové vyhlásenie, ako býva zvykom. Hrateľná ukážka nového princa dokonca nemala premiéru ani na oficiálnych serveroch vydavateľa Ubisoftu, ale na francúzskych stránkach spoločnosti Wanadoo. A nakoniec veľmi rýchlo vyplynulo na povrch, že hra obsahuje vážny bug (chybu), ktorá vám v niektorých prípadoch znemožní demo dohrať. Chyba sa našťastie vyskytuje až tesne pred koncom, všetko ostatné funguje ako hodinky. Predstavu o hre vám teda demoverzia poskytne viac než dostatočnú.

Z ROZPRÁVKY DO THRILLERU

Prince of Persia: Warrior Within má byť temnejší a drsnejší po každej stránke. Princ nám dospel, o čom svedčí jeho nový image tvrdého chlapa a odhodlaný výraz tváre s niekoľkými jazvami. Po tom čo prežil a čo vie, že prežije, respektíve neprežije, sa mu ani nemožno čudovať. V Pieskoch času (The Sands of Time) si vybojoval a preskákal svoje, teraz zase vie, že osud mu určil smrť. Ako sa s tým vyrovná? To zatiaľ ešte netušíme. Demo toho o príbehu veľa neprezradilo. Jendoznačne sa nám však atmosféra oproti rozprávkovej jednotke presunula do oblasti napínavého thrilleru.

Uvidíte to na neveselých farbách prostredia, vypočujete si to v tvrdej metalovej hudbe a súbojoch, pri ktorých sa prichádza o hlavu. Hneď po spustení, vás môže zaskočiť práve spomínaná hudba, ktorá sa snaží navodiť pochmúrnu atmosféru, ale do hry sa veľmi nehodí. Predstavte si hru zasadenú do starovekej Perzie, keď vám na pozadí hrajú tvrdé gitarové rify do bojového tanca. Znie to divne? Podľa nás určite. V menu je metalový song dokonca naspievaný! Atmosfére by skôr prospeli klasické nástroje s depresívnymi melódiami, ako elektrické gitary a boostre.

KRÍZOVÝ TUTORIAL A EUFORICKÉ BOJE

Rozčarovanie z hudby však rýchlo nahradzuje eufória boja. Princa dostávate do rúk na horiacej lodi, ktorú prepadli nepekné príšery, podrezávajúce slabých námorníkov. Z vedľajšieho plavidla na vás padá dážď horiacich šípov, naskriptované výbuchy vás udržujú v strehu. V tomto bojovom chaose začína tutorial, ktorý sa vás, ako známu rybu hodenú do vody, snaží naučiť plávať v bojovom virvare. Prvotným problémom môže byť vyššia náročnosť, pretože nepriatelia sa s vami nepárajú a „uhrať“ na klávesnici a myši niektoré kombá, ktoré autori požadujú, dá dosť veľa námahy. Treba byť však len trochu trpezlivý a výsledok sa dostaví v podobe efektných kombo úderov.

Autori sľúbili v mnohom vylepšiť boje, a tak sa aj stalo. Rozšíril sa počet úderov, pribudli rôzne kombá, až máte niekedy pocit, že hráte nejakú tekkenovku, a nie akčnú adventúru. Vizuálne orgie pri bojoch z jednotky tak vystupujú do nových výšin. Kombinácie úderov vyúsťujú do smrtiacich úderov, ktoré vám hra veľakrát spomalí v perfektnom matrix efekte. Všetky postavy sú väčšie, animácie prepracovanejšie, pohľad na akciu bližší, takže celú tú nádheru si môžete užiť pekne natesno. Škoda len, že nepriatelia nemajú červenú krv, určite by pri niektorých pekných akciách zašpinila zvnútra monitor (tzv. Braveheart efekt).

Akcia na lodi pokračuje, naučíte sa ovládať zbrane v oboch rukách, a podľa vašej schopnosti ich zvládnuť, sa na konci levelu stretnete s nie veľmi silnou bossicou (ktorú princ dokonca nazve „bitch“... len aby hra nebola iba od 18 rokov). Keď ju zvládnete, vyskúšate si ďalší level, tentokrát už na súši v katakombách.

VYUŽITIE PROSTREDIA V BOJOCH

Opäť stretnete viacero ozbrojených nepriateľov, na ktorých môžete trénovať naučené kombá a obojručné zbrane. Zaujímavá je interakcia s prostredím aj medzi nepriateľmi. Ak napríklad prehodíte cez seba nepriateľa a v ceste je náhodou jeho kolega, zrazíte ich oboch k zemi. Alebo ak si dobre načasujete vybehnutie obľúbených ostní stlačením tlačidla, môžete sa zbaviť aj troch nepriateľov jednou ranou. Perfektnou ukážkou využitia prostredia je možnosť roztočiť sa okolo stĺpu (obdivovali sme to na mnohých propagačných videách) a obsekať nepriateľom uši. Naozaj pekná paráda.

Demo by malo končiť súbojom s obrovským trollom, ktorému mu musíte vyliezť za krk a usekať ho k smrti. Práve v tomto momente prichádza na scénu spomínaná chyba. Troll sa totiž v istom momente zasekne v rohu a hra sa tvári, že tam žiaden nie je. Nemôžete ho udrieť, nemôžete pokračovať ďalej, môžete akurát tak ukončiť hru. Tento problém sa opakoval aj po niekoľkých pokusoch. Vo finálnej verzii snáď bude odstránený.

Napriek amatérskemu bugu z konca dema sa Prince of Persia: Warrior Within predstavil v dobrom svetle. Temná atmosféra princovi sadne ako uliata, nemusí sa však páčiť všetkým. Prepracovaný boj na blízko musí potešiť každého fanúšika akčných hier, keď okrem množstva kombo úderov a aktívneho využitia prostredia v bojoch, dostanete navyše vizuálne pozlátko a pastvu pre oči. Jediným kazom na čistom chrupe nového princa môže byť nehodiaca sa metalová hudba a otázniky okolo ďalšej náplne hry. Budeme zvyšok hry len sekať mraky nepriateľov alebo bude náplň hry správnou zmesou boja, logických úloh a prekonávania prekážok? Uvidíme už čoskoro, pretože hra vychádza 16. novembra na všetky dôležité platformy.

P.S.> Objavila sa 264-megová verzia dema, čo je určite prijateľnejšie ako takmer pôvodná pol gigová inštálacia. Rozdiel medzi oboma demami je len v tom, že menšie demo má iba anglickú jazykovú mutáciu, pričom väčšie malo na výber z viacerých jazykov.