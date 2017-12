Mars je podľa geológov až prekvapivo podobný Zemi

BRATISLAVA 17. októbra (SITA) - Vedci zistili, že Mars je až prekvapivo podobný Zemi, povedal novinárom predseda Národného geologického komitétu Slovenska Jozef Michalík. "Je to sčasti dvojník, sčasti ...

17. okt 2004 o 16:06 SITA

BRATISLAVA 17. októbra (SITA) - Vedci zistili, že Mars je až prekvapivo podobný Zemi, povedal novinárom predseda Národného geologického komitétu Slovenska Jozef Michalík. "Je to sčasti dvojník, sčasti odlišné teleso, ale môžeme sa veľa naučiť o tom, čo by mohlo čakať Zem a za akých podmienok," konštatoval. Mars má napríklad podobný povrch ako Zem alebo podobné vulkány. Vedci zároveň zistili, že na Marse určite bola voda. Objavili, že uloženiny pravdepodobne po bývalých jazerách sú zložením a usporiadaním veľmi podobné uloženinám na dne zemských jazier. "Pochopiť, prečo Mars o vodu prišiel by mohlo byť v budúcnosti pre Zem veľmi dôležité," povedal Michalík. Vedci predpokladajú, že to súvisí s tým, že Mars stratil kyslík a nemá ochrannú ozónovú vrstvu. Kozmické žiarenie teda bombardovalo povrch Marsu veľmi dlho.