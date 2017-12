Po dopade asteroidu Toutatis by na Zem pršal ohnivý dážď

BRATISLAVA 17. októbra (SITA) - Asteroid Toutatis, ktorý sa koncom septembra priblížil k Zemi, by po dopade na našu planétu celkom určite ohrozil život ľudstva, uviedol pre agentúru SITA predseda Národného ...

17. okt 2004 o 12:21 SITA

BRATISLAVA 17. októbra (SITA) - Asteroid Toutatis, ktorý sa koncom septembra priblížil k Zemi, by po dopade na našu planétu celkom určite ohrozil život ľudstva, uviedol pre agentúru SITA predseda Národného geologického komitétu Slovenska Jozef Michalík. Vedci vedia predpovedať katastrofický scenár stretu vesmírnej skaly so Zemou podľa situácie spred 60 miliónov rokov, kedy dopadnutý asteroid do oblasti karibského Yucatánu skončil éru dinosaurov. Keby Toutatis prenikol našou atmosférou a narazil na zemský povrch, zmenil by sa na plazmu. Tá by spolu s ďalšími vyvrhnutými časťami z miesta dopadu v zlomku sekundy vyšľahla cez príletovú dieru v atmosfére späť do kozmického priestoru. "Na Zem by pršal ohnivý dážď," opísal Michalík.

Keby tak veľké vesmírne teleso spadlo do vody, obrovská vlna tsunami by prebehla oceánmi a pohltila by prinajmenšom prímorské oblasti. Keby Toutatis dopadol na súš, obalili by vyvrhnuté splodiny stratosféru našej Zeme, zatienili by Slnko a nastala by kozmická zima. V oboch prípadoch by Zem prišla o ozónovú vrstvu a všetky organizmy by boli vystavené prenikavému kozmickému žiareniu. To by zničilo zvyšok rastlinného pokryvu súší a malo by bezprostredne ničivé dôsledky i na zvieratá a človeka, konštatoval Michalík. Podľa neho by dopad Toutatisu najhoršie znášali obyvatelia miest, lebo i v prípade, že by sa uchránili pred priamymi ničivými účinkami impaktu, ostali by bez akejkoľvek infraštruktúry, teda elektriny, vody, kúrenia, dopravy, nefungovali by prístroje v nemocniciach či zásobovanie.

Toutatis je asteroid s dĺžkou 4,6 kilometra a šírkou 2,4 kilometra. Vracia sa každé štyri roky. Tohto roku však preletel pri našej Zemi najbližšie, 29. septembra nás od neho delilo okolo 1,5 milióna kilometrov. Vedci zistili, že až do roku 2562 sa nám bude skôr vzďaľovať. Internetové stránky informovali, že nijaký podobne veľký asteroid sa od roku 1353 tak blízko k Zemi nedostal. Vedci ho pozorujú už 15 rokov.