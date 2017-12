The Moment of Silence: nemecké demo, media a info

15. okt 2004 o 19:13 Juraj Chrappa

The Moment of Silence pochádza z dielne nemeckých House of Tales (majú na svedomí tiež mierne nadpriemerný Mystery of the Druids) a dobrodružstva chtivým hráčom prináša prepracovaný sci-fi príbeh so špionážnym pozadím. New Yok, rok 2044. Peter Wright, hlavný hrdina príbehu, prišiel pri leteckom nešťastí o manželku a 7-ročného syna, neznáša svoju prácu a celé večery trávi nad fľašou whiskey či v chat miestnostiach na internete. Jeho život sa však obráti hore nohami, keď v jeden večer z čierneho vanu vystúpi ozbrojená jednotka SWAT a unesie jeho susedov. Peter videl, čo vidieť nemal a ak si chce zachrániť život, musí niečo spraviť...

Toľko k príbehu, pozrime sa teraz na technické spracovanie. Práve to by malo hru povýšiť do našeho zorného poľa záujmu. Klasické point and click ovládanie sa odohráva na predrenderovaných 2D scénach, pričom postavy sú vymodelované v 3D. Zaujímavý je ich počet - až 75 lokácií, ktoré sa skladajú z vyše 500 interaktívnych obrazov. Ak si pozriete priložený trailer, uvidíte perfektne zvládnuté filmíky, spolu ich má byť plných 30 minút. Viac ako 35 postáv nahovorilo vyše 8 hodín dialógov, pričom ich ústa sú dokonale synchronizované s tým, čo hovoria. K reálnosti herného sveta prispievajú tiež real-time tvárové animácie a motion capture pohybov postáv.

Ako z popisu vidno, The Moment of Silence je naozaj veľký projekt, v adventure žánri ani nehovoriac. Nemecká verzia hry je už hotová, na anglickej sa usilovne pracuje, vyjsť by mala niekedy v novembri.

Zdroj: www.3dgamers.com, tlačováspráva