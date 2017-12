Reklama ST na produkt Rodinný internet je v rozpore s kódexom

15. okt 2004 o 14:06 TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Reklama spoločnosti Slovak Telecom (ST) na produkt Rodinný internet je podľa rozhodnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v rozpore s Etickými pravidlami reklamnej praxe platnými na území SR (skrátene kódexom).

Komisia sa stotožnila s názorom sťažovateľov, ktorí označili tvrdenie o tom, že "neobmedzený internet môžete mať už za 299 Sk", za nepravdivé. Neobmedzené pripojenie je totiž možné len v čase od šestnástej do siedmej hodiny rannej počas pracovných dní. Reklama tiež zamlčuje dôležitú informáciu, že zákazník si musí objednať ďalšie služby, ak chce, aby mu spomínaná služba fungovala. Okrem 299 Sk plus DPH si zákazník musí zaplatiť aj hlasovú službu, minimálne ST Štandard za 250 Sk plus DPH, ako aj objednať si a zaplatiť niektorý z programov prístupu k internetu. Navyše si musí kúpiť modem, keďže adekvátny modem ST k tejto službe neposkytuje ani nepredáva. Konečná cena pre zákazníka teda nie je 299 Sk bez DPH, ale minimálne 600 Sk bez DPH. Reklama však môže v klientovi vzbudiť dojem, že neobmedzený internet od Slovak Telecomu môže mať už za 299 Sk, čo nie je pravda.

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu sa na svojom 8. tohtoročnom zasadnutí, ktoré sa konalo 14. októbra, zaoberala ďalšími 7 podnetmi. Usúdila, že ani jeden z nich nie je v rozpore s kódexom.

Dva zo 7 spomínaných podnetov sa týkali reklamy na starobné dôchodkové sporenie spoločností Investičná a Dôchodková správ. spol., a. s., a Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Ďalšia sťažnosť súvisela s reklamným spotom "Prejdite so svojou firmou k Eurotelu". Nevyžiadaná letáková reklama rozosielaná do poštových schránok na webovú stránku www.seximobil.sk bola takisto predmetom jednej zo sťažností. Komisia sa zaoberala aj podnetom na inzerát, ktorý obsahuje citát Jána Slotu "Na Slovensku po slovensky." Posledná sťažnosť napadla reklamu vysielanú v dvoch spotoch so sloganom "S paušálmi od Orangeu máte navrch".