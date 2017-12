FlatOut - novodobé deštrukčné derby

FlatOut je ďalšou zo závodných hier pripravovaných na túto jeseň. S trochou nadsázky sa dá povedať, že ide o závodenie v štýle rally, v skutočnosti však pôjde viac o rozbíjanie ako o jazdenie. Viac info v našom preview.

15. okt 2004 o 1:13 Tomáš Mašek

FlatOut je jednou z ďalších závodných hier pripravovaných na jeseň roka 2004. S trochou nadsázky sa dá povedať, že ide o závodenie v štýle rally, ale vzhľadom na to, že trh s takýmito hrami bude trochu presýtený (okrem stálice Colin McRae´s Rally 2005 aj Xpand Rally, Euro Rally Champion a Richard Burns Rally) vývojári šťastne stavili na zaručene zaujímavý, ale napriek tomu "neokukaný" koncept. Možno si pamätáte staručké Destruction Derby, kde hlavnou náplňou hry bolo ničenie súperových áut. Vo FlatOut sa autori snažia skombinovať klasický rally závod s dokonalým fyzikálnym modelom, čo je však najzaujímavejšie – s takmer reálnou simuláciou deštrukcie a poškodenia áut aj prostredia. Očakávať sa teda dajú veľmi akčné a dynamické závody. Hra, ktorej vydanie je naplánované na túto jeseň má obsahovať vyše 3000 interaktívnych, zničiteľných a manipulovateľných predmetov na každej trati. Súčasťou trate sa počas závodu stávajú aj odtrhnuté, zničené časti áut, či objektov na trati, ktoré tiež môžu pomôcť alebo naopak – spôsobiť problémy pri jazde. Podľa zatiaľ dostupných informácii, každé auto má obsahovať 40 zničiteľných častí, resp. zón, čo sľubuje vysokú úroveň reality. Tú komentoval aj jeden z autorov hry, Paul Benjamin (Project Manager) slovami: „Úroveň reality je jedinečná, nielenže môžete auto zničiť, ale môžete to spraviť spôsobom, ktorý je skutočne veľkolepý. Je to tak reálne, až sa toho budete báť.“

Do hry je zakomponovaný aj momentálne veľmi populárny „vylepšovací“ (upgrade) mód. 16 áut, ktorých prehľad a popis nájdete aj na oficiálnom webe, teda budete môcť upraviť podľa svojho gusta, nie je však ešte celkom jasné, nakoľko to bude mať vplyv na jazdné vlastnosti a či to náhodou nebude len také malé doplnenie hlavnej myšlienky, ktorou je jednoznačne deštrukcia. S deštrukciou súvisí a aj kvalitný fyzikálny model. Ten je výborne demonštrovaný v krátkych videách, prístupných z vyššie uvedenej stránky alebo z download sekcie nášho servera.

Samozrejme fyzikálny model nemá vplyv len na spomínané deštrukčné zóny automobilov, ale aj na jazdné vlastnosti, ktoré sa majú líšiť od prostredia k prostrediu. Prostredí bude päť a môžete sa tešiť aj na závody v malom, pokojnom americkom mestečku, či v zasneženej krajine. Práve sneh má najviac demonštrovať náročnosť a kvalitu fyzikálneho enginu. Ani v skutočnosti to v zime s autom nejde zrovna najlepšie a FlatOut sa nesnaží nič prikrášľovať, z čoho vyplýva, že v snehu sa dá očakávať to najvypilovanešie, najdeštruktívnejšie a najakčnejšie z celej hry. Ďalšie prostredia, ktoré budete môcť vyskúšať sú: Pit, Forest a Racing. Forest (les) a Racing (klasický závodný okruh) snáď netreba viac komentovať a prostredie Pit je aj mne trochu zahalené tajomstvom. Snáď najviac sa bude podobať akémusi stavenisku, plnému blata, hliny, bágrov a tatroviek.

Okrem piatich základných prostredí sa po splnení určitých podmienok dostanete aj k bonusom. Tie budú v podobe troch ďalších herných módov – Bowls, Demolition Area a Stunt. Prvý spomínaný – Bowls, bude orientovaný veľmi akčne – pôjde o krátke a úzke trate, kde bude kladený dôraz na tzv. „close combat“. V závodnej hre to možno znie divne, ale ak autori splnia sľuby týkajúce sa zničiteľnosti áut, bude to mať svoj zmysel. Podobne je zameraný aj mód Demolition Area, ktorý si snáď každý vie predstaviť a netreba k nemu viac dodávať.

Posledný bonus – Stunt – je o čosi humornejšie ladený. Možno si pamätáte staručkú hru Stunts, kde ste sa s rôznymi autami preháňali po vlastnoručne vyrobených tratiach plných skokov, lopingov a iných trochu extrémnych záležitostí. Vo FlatOut bude skákanie tiež prítomné a to dokonca nie hocijaké. Skákať s autom a snažiť sa ním trafiť do vymedzeného terča môže byť celkom zábavné a nie je to veru jediná zo sľubovaných úchylností.

Čo sa technického spracovania týka, zatiaľ sme nemali možnosť toho veľa vidieť. Screenshoty vždy vyzerajú lepšie ako skutočnosť a demoverzia zatiaľ sprístupnená nebola. Aký – taký obraz vám poskytnú už spomínané videá. Sú pekne zostrihané a podfarbené rýchlou hudbou, zrejme takou, aká bude znieť aj priamo počas hry. Grafika bude plná špeciálnych efektov, podobne ako v Xpand Rally, čo nemôže byť na škodu veci. Predpokladať sa dajú vyššie nároky na hardware, ale to už je dnes takmer bežné.

Myslím, že FlatOut nebude prevratnou hrou, ale určite si nájde svojich fanúšikov. Predpokladám, že budú z radov bežných hráčov, ale ak bude fyzikálny model naozaj taký dokonalý, ako je sľúbené, určite sa nájdu aj prívrženci hardcore simulátorov, ktorí si ho radi vyskúšajú. Do vydania už veľa času nezostáva, uvidíme, čo autori ešte stihnú vylepšiť, či naopak, pokaziť... Určite sa však spolu s vami tešíme na recenziu.