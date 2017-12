Internet bude na budúci rok ešte drahší

Ešte v lete si slovenskí internetisti mysleli, že horšie to už byť nemôže. Slovenské telekomunikácie od 1. júla zmenili svoj cenník tak, že surfovanie na internete cez víkendy zdraželo takmer o štvrtinu. Už pred touto zmenou pritom boli na Slovensku ...

5. dec 2001 o 22:35

Ešte v lete si slovenskí internetisti mysleli, že horšie to už byť nemôže. Slovenské telekomunikácie od 1. júla zmenili svoj cenník tak, že surfovanie na internete cez víkendy zdraželo takmer o štvrtinu. Už pred touto zmenou pritom boli na Slovensku ceny za pripojenie pri zohľadnení kúpyschopnosti obyvateľstva najvyššie spomedzi všetkých krajín OECD i v celom stredoeurópskom regióne. Ako sme informovali pred týždňom, mierne zdraženie spôsobilo pokles aktivity surfistov a dokonca pokles počtu pripojených domácností - práve v tomto ukazovateli vyspelosti internetového trhu pritom i tak za západnou Európou a susedmi zaostávame najviac.

Minulý týždeň však Slovenské telekomunikácie zverejnili nový cenník, z ktorého je zrejmé, že o rok budú domáci používatelia len s nostalgiou spomínať na dnešné zlaté internetové časy.

Minúta za korunu

Pre bežných majiteľov telefónnych liniek budúci rok zďaleka nevyzerá tak pesimisticky, ako pre internetistov - skôr naopak. Slovenské telekomunikácie tesne pred koncom svojho monopolu (trh bude liberalizovaný od 1. januára 2003) zavedú množstvo dlhoočakávaných služieb, ktoré telefonujúcim spríjemnia život: účtovanie hovorov v minútach namiesto impulzov, možnosť vybrať si medzi rôznymi volacími programami, zahrnutie voľných minút do mesačných paušálov a najmä sekundovú tarifikáciu po prvej minúte hovoru. Zrušený bude tiež poplatok za spojenie vo výške jedného impulzu, ktorý bol zavedený v júli, a znova zlacnejú hovory do zahraničia.

Dobrou správou pre internetistov teda je, že ak sa budeme chcieť pripojiť len na minútu-dve, zaplatíme oveľa menej, ako dnes, dokonca podstatne menej, než pred prvým júlom 2001. Zlou správou je to, že na minútu-dve sa bude väčšina z nás zrejme pripájať oveľa častejšie, ako doteraz, pretože za hodinové víkendové pripojenie zaplatíme až 30 korún - takmer o polovicu viac, než doteraz. Minúta víkendového a večerného pripojenia cez bežnú linku bude stáť približne 50 halierov, minúta surfovania cez deň korunu. Rovnaké ceny budú platiť aj pre ISDN pripojenie - v porovnaní s dnešnými to predstavuje nárast približne o 60 až 150 percent.

Mýtus o liberalizácii

Akákoľvek správa o Slovenských telekomunikáciách na internetových diskusných fórach spoľahlivo vyvoláva množstvo reakcií rozhnevaných používateľov s dvoma základnými motívmi. Po prvé - príčinou krokov ST je fakt, že sú to „telekomunisti“ a že majú monopol. A po druhé - riešením problému s vysokými cenami bude len liberalizácia trhu v roku 2003. Viera v zlepšenie situácie po liberalizácií je však rovnako neopodstatnená, ako názor, že telekomunikácie zvyšujú ceny výhradne zo zlomyseľnosti a s cieľom čo najviac brzdiť rozvoj trhu.

Telekomunikácie zvyšujú ceny z dvoch dôvodov. Prvým je snaha zarobiť čo najviac. Druhým, dnes kľúčovým motívom je skutočnosť, že po liberalizácii trhu budú povinné prenajímať ostatným poskytovateľom telekomunikačných služieb svoje linky za ceny, ktoré budú platiť v momente liberalizácie. Inými slovami - čím vyššie sa im podarí v roku 2002 vyhnať ceny za niektoré služby, tým viac budú môcť inkasovať na liberalizovanom trhu - na trhu, kde už nebudú monopolom zo zákona, ale stále budú zďaleka najsilnejším hráčom.

Túžobné očakávanie roku 2003 bežnými používateľmi je preto planou nádejou. O 13 mesiacov na Slovensko vtrhnú konkurenčné telekomunikačné spoločnosti, ktoré sa začnú biť o priazeň súkromných podnikov. Firma, kde sa mesačne pretelefonujú tisícky korún, potrebuje hlasové aj dátové služby, prepojenie svojich pobočiek, či kde sa často telefonuje do zahraničia, si bude môcť na liberalizovanom trhu vybrať medzi mnohými navzájom si konkurujúcimi telekomunikačnými spoločnosťami.

O priazeň bežných používateľov telefónov sa však aspoň spočiatku určite nikto uchádzať nebude. Telefónna linka, ktorá vedie k vám do bytu, totiž patrí Slovenským telekomunikáciám a zavedenie novej linky sa žiadnej spoločnosti nemôže oplatiť. Ak vám bude chcieť nová spoločnosť poskytovať svoje služby, musí jednoducho platiť za prenájom linky Telekomunikáciám a je jasné, že cena za prenájom plus provízia pre nového poskytovateľa nemôže byť oveľa nižšia, než dnešná cena za prenájom.

Nové ceny, staré výhovorky

Od vstupu Deutsche Telekomu do Slovenských telekomunikácií je vo firme badať smerom od vedenia k zamestnancom obrovský tlak na zmenu spoločnosti od socialistického podniku s tisíckami „kávičkujúcich“ pracovníkov k modernej spoločnosti. Podobne ako napríklad pri Slovenskej televízii tu však možno pozorovať, že niekedy je ľahšie zbúrať a znova postaviť, než postupne zreformovať.

Júlové zvýšenie cien prezentovali Telekomunikácie v obrovskej marketingovej kampani tak, že, ako sa vyjadril jeden zo zamestnancov ST: „Ľudí sme naštvali dvojnásobne: raz zdražením a druhýkrát tým, že sme ho prezentovali ako zlacnenie.“ Dnes sa zdraženie prezentuje s o niečo menšou drzosťou, no s rovnako pochybnými argumentmi.

V júli Telekomunikácie napríklad vysvetľovali zavedenie zvláštneho poplatku za spojenie nutnosťou „priblížiť cenu nákladovej úrovni“. Operátorovi sa vraj krátky telefonát používateľa neoplatí, a preto ho logicky musí oproti dlhému hovoru znevýhodniť.

Dnes Telekomunikácie bez mihnutia oka oznamujú zrušenie započítavacieho impulzu, prudké zlacnenie krátkych hovorov a zdraženie tých dlhších. Argument? „Stanovovať ceny podľa skutočných nákladov.“ Za pol roka sa v Telekomunikáciách záhadne zmenila štruktúra nákladov na hovor - zrejme vždy podľa toho, ako sa to práve hodilo do marketingovej kampane.

Niet divu, že sa nedôveryhodným Telekomunikáciám nedarí presvedčiť verejnosť, že zdraženie majú na svedomí „vysoké náklady na technológie, za ktoré platíme svetové ceny“ - väčšina ľudí by pri absencii verejnej analýzy stavu v Telekomunikáciách ako príčinu neuspokojivého zisku tipovala skôr prezamestnanosť, nízku efektivitu práce, zlý manažment a neprofesionálnu komunikáciu s verejnosťou.

Pes, ktorý nehryzie

Na druhej strane treba pripomenúť, že podporu informatizácie na Slovensku si ako úlohu neuložili Slovenské telekomunikácie, ale vláda. A návrh na zníženie DPH pre internetové služby na úroveň porovnateľnú s okolitými krajinami v novembri nezamietli Telekomunikácie, ale parlament.

Slovenské telekomunikácie sú v oblasti pevných liniek rovnakým reálnym monopolom, ako napríklad Slovnaft v distribúcii pohonných hmôt. Na rozdiel od Slovnaftu sa však tešia zjavnej priazni úradu, ktorý by mal ich počínanie regulovať a zabezpečovať, aby nekonali v rozpore so záujmami verejnosti.

Keby totiž ceny ropy vo svete klesali tak, ako klesajú ceny internetového pripojenia, no ceny benzínu na Slovensku by stúpali rovnako, ako Telekomunikácie zvyšujú svoje ceny, Protimonopolný úrad by sa určite nenechal Slovnaftom presvedčiť, že zvýšenie je nevyhnutné kvôli vysokým nákladom na rozvoz benzínu či budovaniu nových čerpacích staníc.

Ústretový Telekomunikačný úrad, ktorý zvýšenia cien odobruje a akceptuje pochybné argumenty Telekomunikácií, tak prakticky sabotuje (aspoň deklarovanú) snahu vlády o rozvoj internetu a zvyšovanie schopnosti Slovákov obstáť v informačnej spoločnosti. Nie je totiž veľmi efektívne vynakladať milióny na zavádzanie internetu do škôl, ak ho väčšina absolventov hneď po maturite prestane používať, pretože si ho nemôže dovoliť.

Konanie Telekomunikačného úradu môže mať dve vysvetlenia. Prvý - úrad je nekompetentný, koná bez vedomia dôsledkov svojich rozhodnutí a nezohľadňuje pri nich záujmy verejnosti. Druhý - medzi vládou a nemeckým investorom Deutsche Telekom došlo pri predaji Slovenských telekomunikácií k tajnej dohode, že regulátor nebude drastickému zvyšovaniu cien brániť.

Málokedy máme taký dobrý dôvod dúfať, že naši úradníci sú jednoducho nekompetentní.

RICHARD HAVROŠ

Harmonogram zmien

* zavedenie sekundovej tarifikácie pre ISDN - 1. štvrťrok 2002

* sekundová tarifikácia pre nebytových zákazníkov (podniky) - 2. štvrťrok 2002

* sekundová tarifikácia pre všetkých zákazníkov - 3. štvrťrok 2002