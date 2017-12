Slovanet chce poskytovať hlasovú službu, čaká na zmluvu s ST

Spoločnosť Slovanet chce v krátkom čase po podpise prepojovacej dohody so Slovak Telecomom (ST) začať poskytovať svojím klientom hlasovú službu.

13. okt 2004 o 13:28 SITA

BRATISLAVA 13. októbra (SITA) - “V prípade, že sa podarí uzavrieť dohodu a zrealizovať prepojenie s ST ešte do konca roka, je Slovanet pripravený začiatkom roka 2005 poskytovať hlasové služby biznis zákazníkom aj domácnostiam,“ povedal projektový manažér firmy Miroslav Kvasnička.

Slovanet pritom rokuje o prepojení aj so slovenskými mobilnými operátormi a so zahraničnou firmou British Telecom. Hlasové služby pritom firma plánuje poskytovať buď priamym pripojenia k svojej sieti, prostredníctvom služby voľba operátora, alebo cez DSL pripojenie.

Služba voľby operátora (carrier selection - CS) umožňuje volania cez stanovené predčíslie, ktoré sa navolí manuálne alebo hovor do siete Slovanetu presmeruje prídavné zariadenie. Podľa Kvasničku bude vhodná pre zákazníkov, ktorých účty dosahujú minimálne 5 tis. Sk. Prostredníctvom CS však Slovanet plánuje poskytovať najmä medzinárodné hovory. “Miestne hovory by boli vzhľadom na prepojovacie poplatky s ostatnými operátormi príliš nákladné. Čo sa týka medzimestských, to uvidíme,“ povedal výkonný riaditeľ Slovanetu Peter Máčaj. Služba zároveň umožňuje využitie alternatívneho operátora len pri odchádzajúcich hovoroch a zákazníkovi v prípade jej využívania dostane dve faktúry (od ST za paušálne pripojenie a od alternatívneho operátora za vykonané hovory).

Pomerne rentabilné by podľa predstaviteľov Slovanetu malo byť poskytovanie hlasovej služby pre klientov, ktorí už využívajú DSL pripojenie na internet, a to aj pre segment menších firiem a domácností. Priame pripojenie k sieti je určené najmä pre veľkých zákazníkov s vysokými komunikačnými potrebami.

Slovanet pri poskytovaní služieb plánuje využiť aj synergiu so svojou sesterskou spoločnosťou SkyNet v Českej republike. Ako ďalej na stretnutí s novinármi uviedol Máčaj, majiteľ firmy, ktorým je zahraničný finančný investor, už dlhšie rokuje s viacerými potenciálnymi strategickými investormi o predaji akcií firmy. “Žiadne z rokovaní sa ale zatiaľ nepriblížilo k finálnemu výsledku,“ dodal výkonný riaditeľ Slovanetu.