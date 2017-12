Príbeh žraloka – who's da fish?

Pod hladinou oceánu existuje svet. Svet, o ktorom sa nám ani len nesnívalo. Každodenné starosti trápia aj obyvateľov veľkomesta Reef City a rovnako ako my, ani oni nemajú poňatie o hektickom živote „tam hore“. Majú vlastnú vládu, vlastných hrdinov, vlastn

14. okt 2004 o 0:37 Ján Kordoš

ú televíziu, vlastný supermarket i obľúbený nápoj Coral Colu. Vitajte vo svete, kde dobro znovu zvíťazí nad zlom.

DreamWorks (DW) nám opäť prichystali hru podľa filmu – a čo je dôležitejšie, podľa modernej rozprávky, ktoré dnes vznikajú hlavne na monitoroch počítačov. Preč sú časy ručne animovaných disneyoviek, momentálne sa nám oči radujú nad dokonalosťou Shreka, či podmorskej plavby Nema. Dnes bude reč o najnovšom produkte mágov z DW s názvom Shark Tale. Ide o menšiu neznámu, film má u nás premiéru práve dnes a podľa posledných úspechov by mohlo ísť o výbornú zábavu, i keď latka nastavená posledným Shrekom a Hľadaním Nema je neuveriteľne vysoko. Podľa filmovej predlohy vznikli samozrejme po vzore dnešnej hektickej doby aj ich virtuálne spracovania (Shrek 2 a Finding Nemo a ja osobne sa musím priznať, že som sa pri hraní mierne infantilného Shreka dvojky aj bavil – o filme ani nehovorím, pri ňom som sa doslova drhol smiechom, čo platí aj pre Nema. Istotne to bude aj tým, že som si najprv pozrel film a až potom som sa vrhol na hru, čo mi výrazne pomohlo k pochopeniu príbehu. Niektoré časti boli trochu chaoticky na seba naviazané a teda to mohlo pripomínať zlepenec náhodných úrovní. Podobný systém zrejme platí aj pri Shark Tale, ale ako som už spomenul, film sa k nám ešte nedostal, tak má celá story mierne trhliny.

Hlavnú úlohu zohráva žltomodrá rybička Oscar s trochu pokriveným charakterom. Medzi jeho primárne vlastnosti patrí mierna nafúkanosť, chválenie sa a samozrejme prílišná ukecanosť. Cez to všetko je však Oscar výborný tanečník a plavec (ehm, aj keď to je u rýb samozrejmé), no stále čaká na splnenie svojho sna – chce sa stať mediálnou hviezdou. Nechcem byť príliš odvážny, ale možno sa tvorcovia inšpirovali našou superstar, istým M. Jakubcom :). Kedže sa jedná o rozprávku s happyendom, všetkého sa napokon dočkáme a cestou k rozuzleniu stretneme Bláznivého Joea (predáva cd-čka a vždy má prichystanú nejakú vtipnú hlášku v rukáve), krvilačného i vegetariánskeho žraloka (Nemovi sa v tomto prípade Shark Tale až príliš podobá), nádhernú rybiu krásavicu, ktorú zachránime z plutiev bossa podsvetia a nechýba moderátorka televízie, ktorá všetko komentuje. Každý charakter je povahovo vykreslený (o čom svedčia aj vlastnosti samotného Oscara) s ohľadom na detskú predstavivosť, aby bolo ihneď jasné, kto je na strane dobra a kto háji zlo.

Naháňanie za slávou si vyžiada plnenie úloh, ktoré vám zadajú hlavné postavy. Po ich splnení vám stúpne sláva a vy tak môžete vziať nové zadania, tie totiž bývajú ohraničené minimálnou slávou, takže musíte postupovať doradu. Medzi úlohy patrí unikanie pred zápornou postavou, zakrádanie sa, preteky a tancovanie. Princípy sú úplne jednoduché, no hrateľné zároveň.

Únik je najviac podobný niektorým skákačkám na PS2 (napr. Crash Bandicoot). Oscara vidíte do nemej tváre (no tak to ani nie, nakecá toho viac ako babky demokratky) a snažíte sa nebyť chytený určitú dobu zlou rybičkou (rozumej žralokom), pričom sa musíte vyhýbať prekážkam vopred označených šípkami (ak zbadáte šípku hore, musíte vyplávať nahor, inak narazíte napríklad do billboardu a pod.). Úplne jednoduché, no neuveriteľne chytľavé, ale to platí aj o tanci na remixy známych skladieb. Stačí stláčať určitú sekvenciu šípok (vľavo, dole, vpravo) v správnom okamihu a Oscar potom výborne jamuje, kúzli tanečné kreácie na parkete, za čo je aj patrične odmenený. Zakrádanie sa pripomína klasické Commandos. Po jednotlivých leveloch sú rozmiestené kraby s baterkami a vidíte kužeľ svetla, do ktorého neradno vkročiť, inak sa ozve alarm a už po vás pôjde hliadka, spraví ham a je po zábave. Najmenej zábavné mi pripadali preteky, ktoré boli až príliš primitívne a protivníkov necháte väčšinou za sebou už po pár metroch. Okrem toho budete raz zbierať porozhadzované vrecká peňazí a druhýkrát svoje fotky.

V priebehu zháňania úloh sa plavíte metropolou Reef City, ktorá je rozdelená na dve časti – chudobnejšiu a bohatšiu. Námet netreba hľadať príliš ďaleko, stačí sa pozrieť na akékoľvek väčšie mesto – tomu zodpovedá aj výzdoba a kopec billboardov, ktoré parodujú niektoré výrobky. Medzi nám známe patrí napríklad už v úvodnom odstavci uvedená Coral Cola, ďalej tu máme Fish Burger alebo v kine dávajú film The Hook, čo je nový rybí horor (na upútavke je zobrazený háčik na lovenie rýb s textom: "Skôr než zomriete, sa najete") a neuvidíte podstatný rozdiel oproti napríklad Grand Theft Auto (trochu drsné prirovnanie). Až na to, že všetko sa odohráva vo vode. Trochu smutné je striktné obmedzenie pohybu po meste – ak vyplávate vyššie, narazíte do neviditeľnej steny a to isté vás čaká pri pokuse o vstup do niektorej z mnoho uličiek. Inak tu nájdeme obydlia, hotel, navštívime podmorskú divočinu a starú potopenú loď.

Počas plavby zbierate peniaze, ktoré slúžia na kúpu nábytku a iných vecí vo vašom byte. Najprv máte len skromnú izbu v prašivom hoteli, no po vstupe do Upper Reef City dostanete vlastný obrovský apartmán, takže sa oplatí šetriť až na tento bejvák. Občas narazíte na biele perly (10 peňazí) a nechýbajú ani secrety, ktoré väčšinou obsahuje ružové perly, po ich vzatí vám stúpne konto o stovku.

To je tak v praxi všetko, čo by ste mali o hre a jej definovaní vedieť, ostatné veci opisovať netreba, tak mi neostáva nič iné ako obhájiť výsledné hodnotenie, ktoré na druhú stranu až tak kladne nevyznieva, hoc sa vôbec nejedná o nekvalitný titul.

GRAFIKA 6 / 10

Pre dieťa úplne dostatočná. Nemusí byť plná najneuveriteľnejších efektov, stačí, že rybyšška sa reálne hýbe pri plávaní, uškŕňa sa a gestikuluje, skvelo tancuje a to všetko platí pre všetky podmorské živočíchy. Animácia pohybov je skutočne dokonalá, ale to sa pri DW ani nemusíme čudovať. Horšie dopadlo okolie – okrem domov narazíme na zopár druhov vodných rastlín, smetné koše (v nich prebýva Bláznivý Jack), telefónne búdky (save pointy) a to je aj všetko. Potrubie občas syčí (para uberá zdravie Oscarovi), elektrický výboj vyzerá až neuveriteľne primitívne, no mladší hráč to nebude brať až tak tragicky a na druhú stranu hru spustíte aj na podpriemerných konfiguráciách.

INTERFACE 10 / 10

Ovládanie je úplne zjednodušené, na jeho zvládnutie vám stačí myška a jej dve tlačidlá. Pohybom myšky určujeme smer plavby, stlačením ľavého myšítka začne rybišška plávať a pravé predstavuje akciu (pri predmete manipulácia – stlačenie vypínača, pri postave pokec, inak je to rýchly pohyb). Orientácia v meste je jednoduchá, nad aktívnymi postavami sú otázniky, blesky znamenajú zrýchlenie a všetko je prehľadné. Ovládať hlavného hrdinu je radosť sama o sebe a po pár minutách cviku vám prejde do krvi rýchlejšie ako niektoré amfetamíny.

HRATEĽNOSŤ

6 / 10

MULTIPLAYER

Hra neobsahuje hru pre viac hráčov.

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Zvuky sú už klasicky pri produktoch DreamWorks na vysokej úrovni, teda hlavne dabing, ktorý dodáva hlavným postavám život a charakter. Všetky dialógy (a v prípade Oscara aj monológy) sú nahovorené čisto, bez šumu a je počuť výrazná snaha o artikuláciu, takže i menej zdatný sa budú chytať – navyše tu máme aj titulky. Výška a intonácia a zafarbenie hlasu sa mení vzhľadom na situáciu a je dosť možné, že hru dabovali rovnakí herci ako film. Inak je všetko ostatné v klasických sférach, fanfáry, zvuky okolia, to už všetci poznáme.

HUDBA 7 / 10

Hudobnú zložku si užijete hlavne pri tancovaní, kedy si vypočujete už spomínané hity – žánrovo ich zaradím medzi populárnu hudbu, akési disco spojené s čiernou hudbou. Z tvorcov spomeniem napríklad Willa Smitha alebo Outcast. Počas hry sa občas ozvú tóny, ale tie príliš vnímať nebudete.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 2 / 10

Teraz prichádzame k najväčšiemu problému Shark Tale. Hra je až príliš krátka a veľmi jednoduchá. Pohodovým hraním sa dočkáte záveru behom hodinky a pol, čo je skutočne málo. Je tu síce možnosť zbierania peňazí po celom meste a nakupovania zariadenia bytu alebo znovuzahranie úloh (tanec, preteky atď.), ale to mi vydržalo ďalšiu polhodinku a potom som už len všetko vyzbieral v oboch častiach mesta. V hre navyše nemôžete zomrieť a ak ste si mysleli, že pri zakrádacích misiách vás rozožerú žalúdočné kyseliny žraloka, hlavná postava zahlási niečo v zmysle: „Je to len hra“ a vy sa ocitáte pri poslednom checkpointe, ktorý sa nachádza každých pár obrazoviek. Shark Tale je hrateľná a zábavná, no na druhú stranu príliš krátka hra. To však nemusí úplne platiť pre najmenších a tí pri nej strávia zrejme oveľa viac času.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 4 / 10 / 8 / 10

Záverečné hodnotenie som, už klasicky, rozdelil na dve časti. Prvá platí pre normálnych hráčov (a i tým sa bude zdať moje hodnotenie príliš vysoké) a druhé pre najmladších. Argumenty pre hráčov sú spomenuté už vyššie, ja však radím počkať si na lokalizovanú verziu hry (ak sa vôbec objaví), inak hra stráca zmysel pre najmenších. Škoda, bavil som sa, ale príliš krátko. Nebránim sa však tomu, že po týždni si hru znovu zapnem a cvične dohrám a pobavím sa. Proti mojim argumentom v článku Krátkosť Hier však teraz musím prehlásiť – Shark Tale je skutočne príliš krátka hra.

Viac o filme Príbeh žraloka nájdete na kultura.sme.sk.