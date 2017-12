King Kong "klope" na brány počítačov

13. okt 2004 o 10:33 Ján Kordoš

Na základe filmového remaku (originál bol natočený v roku 1933), za ktorým stojí známy Peter Jackson (spomínať filmového Pána Prsteňov je zrejme zbytočné) sa teda UbiSoft rozhodol vydať aj hru, čím sa zvezie na komerčnej vlne spojenia filmu a hry. Na titule pracuje štúdio stojace za výborným (ale nedoceneným) Beyond Good and Evil. King Kong (hra i film) by mal stavať na emóciách v spojení s takmer neobmedzenou silou monštra. Nebude chýbať ani filmový príbeh, hlavne, ak sa nahlas hovorí o spolupráci montrealského štúdia UbiSoftu s filmovým štábom, ktorú si samotný Jackson pochvaľuje a uznáva prácu celého realizačného tímu. Uvidíme ako dopadne spojenie emócií a totálnej deštrukcie vo virtuálnej podobe. O kvalitých filmu totiž nepochybujeme (v kinách sa objaví 14.decembra 2005).

Zdroj: www.bluesnews.com