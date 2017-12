Crisis Zone – vynikajúca, dokonalá automatovka!

13. okt 2004 o 10:17 Marián Kluvanec

Strieľačky z vlastného pohľadu s predpočítanou trajektóriou pohybu bodovali kedysi na herných automatoch, neskôr kohosi napadlo spraviť na PC titul Virtua Cop. Odvtedy hladina s týmto žánrom ustala a až teraz sa ako Ex Calibur z hlbín vynára na konzoly Playstation2 absolútna bomba s názvom Crisis Zone. Poďte sa na ňu pozrieť bližšie!

Londýn je pekná metropola, mesto konzervatívneho tradicionalizmu s demokratickým plénom v Hyde Parku a zároveň eklektickou kultúrou trendsetterskej mládeže. Nuž a je aj centrom obchodu a politiky, preto nečudo, že občas tam vybuchne aj nejaká tá bomba alebo si niektorú z jeho častí obsadí skupina vycvičených teroristov.

V Crisis Zone sa dostávame v koži člena špeciálneho protiteroristického komanda na mestský okraj Londýna, kde sa zločinecká skupina zmocnila komplexu budov v Garland Square. Majú v hrsti park, technologické centrum, aj nákupné stredisko. A nehodlajú len tak odísť. Nevadí, my zas nemienime s nimi vyjednávať. Iba ak guľkami.

Hlbšie zápletky od príbehu Crisis Zone netreba čakať, hľadáte šéfa gangu Derricka Lyncha, likvidujete jeho ľudí a tak. Potom sa jeho gang vracia s novým vodcom, do hry sa dostáva žena, atď, atď... Lenže to aj stačí – veď CZ ponúka absolutórium na poli atmosferickej zábavy! Buď si k Playku pripojíte pištoľ (a prelepíte ľavé oko ako niektorí ;), alebo použijete na strieľanie klasický ovládač, je to však rovnaká sranda. Prečo? Nuž, okrem grafiky ako z nadupaného PC je na vysokej úrovni hlavne deštrukčnosť prostredia – pod ťarchou paľby sa dá zdemolovať (takmer) všetko. Treba to vidieť v pohybe, je to paráda, čosi podobné zaznamenáte na domácich herných zariadeniach len zriedka. A keď dorazia aj chlapíci s jet-packmi, budete čumieť.

Crisis Zone je výnimočná akčná hra filmových kvalít a zasluhuje si preto pozornosť médií aj hráčov. Ak sa aj tešíte viac na Killzone, takáto chuťovka je ideálny predkrm. Zažijete totiž nepoznanú rozkoš z ničenia (zloduchov, samozrejme;)) a pocítite strasti policajnej roboty doslova na vlastnej koži. Zabrať vám dajú ťažkoodenci, ninjovia s nožmi, helikoptéry, ťažkí bossovia, ale aj obrovitánsky polopriehľadný tank. Akcia, aká sa len tak nevidí.

GRAFIKA 9 / 10

To hodnotenie som nedal len tak od brucha. Na PS2, ako vieme, býva grafické rozhranie skôr poslabšie v porovnaní s najnovšími hrami pre PC. No CZ jasne dokazuje, čo sa dá z konzoly vyžmýkať – objekty sú hladké, animácia jemná, lokality hýria detailnosťou. Rôznorodosť nepriateľov je potešujúca, farebnosť nemá súpera a textúry sú premakané.

INTERFACE 10 / 10

Je vskutku bezchybný, nie je o čom sa hádať. Terčík pohybujete analógovou páčkou do želaného smeru a štít, ktorým sa kryjete, zložíte jedným z horných L a R tlačidiel. Je to prehľadné a jednoduché. Aj keď dokonalosť nie je, dávam interfejsu plný počet – menej by nebolo fér.

HRATEĽNOSŤ 8 / 10

Čo budú kolegovia recenzenti z iných médií najviac vyčítať tejto gameske, je jej repetitívnosť, slabší príbeh a číra akčnosť bez potreby riešiť akékoľvek logické záležitosti. Treba si ale uvedomiť, že tu máme nevídaný akčný kúsok, mimoriadne hrateľný – a jasné, nehrá sa na nijakú „akčnú adventúru s RPG prvkami“, ani nič podobné. Je to „len“ napínavá strieľačka s vynikajúcim level dizajnom a nenormálne vysokou mierou zábavnosti.

MULTIPLAYER

Za policajný štít sa zmestí naraz len jeden človek, žiaľ...

ZVUKOVÉ EFEKTY 8 / 10

Rinčanie rozbitého skla, streľba z rôznych druhov zbraní, výkriky, likvidácia rekvizít v leveloch, to všetko znie presne ako naozaj. Vzniká tak zmes zvukového realizmu, ktorý vás nenechá na pochybách - vy STE V HRE. Presvedčivé.

HUDBA 8 / 10

Hudba je vždy vecou vkusu, ale melodické a zároveň dramatické orchestrálky nedajú pokoj vašim heroickým bunkám a poštvú do otvorenej akcie proti zlotrilcom. V pozadí navyše zaduní aj tanečný rytmus, takže je to naozaj to najlepšie a najprogresívnejšie, čo práve teraz letí.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Predskiptovaní nepriatelia sú vždy rovnakí v závislosti od nastaveného stupňa obtiažnosti. Aj na very easy však je hra dosť ťažká, takže sa nemusíte báť, že vám vydrží krátko. Ešteže po dobrom výsledku (napriek Game Over) pridá nejaký ten credit a život navyše. Bez toho by bola náročnosť príliš vysoká, veď aj sejvovanie funguje až po ukončení tej ktorej epizódy (a tá sa môže skladať aj z piatich zón, čo je dosť).

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Crisis Zone je jedna nádherná akčná prechádzka nielen oceľovým mestským sadom, kde to len tak sviští guľkami a smrť číha za každým rohom. Cut-scény nemajú chybu, teroristi sú navrhnutí originálne, časový limit vás tlačí k presnejšej streľbe a náročnosť natiahne dĺžku hry. S trochou výdrže ju však pokoríte a budete v challenge móde ďalej praktizovať svoje strelecké schopnosti. Ak sa niečo v tomto živote oplatí, tak je to Crisis Zone. Hra, ktorá má štýl. Ak ale náhodou neholdujete rýdzo akčným titulom, alebo sa vôbec nemienite „zahadzovať“ s čímsi podobným, prípade vás strieľanie stále dokola nebaví, potom postupujte pri kúpe hry podľa vlastného uváženia.

Zdroj screenshotov: www.gamershell.com