Počítačová kriminalita vznikla v roku 1801

Zločin možno páchať s použitím počítačov proti čomukoľvek a komukoľvek, ale i proti samým počítačom. Hoci to môže znieť v dnešnej dobe digitálneho veku prinajmenšom komicky, prvý zločin spadajúci do oblasti počítačovej kriminality sa udial už v roku 1801

13. okt 2004 o 0:00 Milan Gigel

. Práve vtedy zostrojil tkáč Jacquard jednoduché zariadenie, ktoré umožňovalo tkať jednoduché opakujúce sa vzory automaticky. To mohlo vážne ohroziť špeciálnych ručných tkáčov v manufaktúrach, došlo teda k prvému zločinu uskutočnenému proti inteligentnému stroju - sérii sabotáží, ktoré ďalší vývoj pozastavili.

Odvtedy však ubehlo už mnoho desaťročí, a tak je dnes situácia úplne iná. Stretávame sa s prienikmi do počítačov za účelom získania v nich uložených dát, s používaním počítačov pre nelegálne kopírovanie diel chránených autorským zákonom, falšovaním či pokusmi o krádež cudzej digitálnej identity alebo jej zneužitie. Určite ste sa už stretli s pojmami ako hacking, cracking, phishing, warez, sniffing či spamming, no možno presne neviete, čo znamenajú. V knihe Počítačová kriminalita vytvára autor chronologický prehľad o vývoji rôznych druhoch počítačovej kriminality i jej nových technikách.

Popisy konkrétnych káuz sa striedajú s etickými hodnoteniami a krátkymi právnymi analýzami či komentármi. Okrem slávnych káuz a hackerov sa dočítame i o prípadoch, ktoré sa udiali v našich zemepisných šírkach, i vírusoch, ktoré postihli celý svet.

Obsah knihy by mal byť súčasťou všeobecného rozhľadu každého, kto to s počítačmi myslí skutočne vážne. Iba ak budeme poznať minulosť počítačovej kriminality a jej trendy, budeme pripravení čeliť hrozbám, s ktorými sa stretávame v prostredí internetu. S dostatkom informácií tak dokážeme odolať nástrahám a zároveň sa naučiť zaobchádzať s dôvernými informáciami tak, aby sa nedostali do nepovolaných rúk.

A ak sa vám zdá, že i vy tvoríte používaním nelegálneho softvéru maličký dielik celosvetovej počítačovej kriminality, z knihy sa môžete navyše dozvedieť, čo je iba strašiakom a čo vám skutočne pri vašom počínaní hrozí.