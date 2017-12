Novinky v internetových obchodoch

Televízia alebo počítač pre deti "na prídel"

13. okt 2004 o 0:00 Milan Gigel

Nie je žiadnou novinkou, že mladí trávia pred počítačom či televízorom čoraz viac času namiesto toho, aby sa prevetrali na čerstvom vzduchu či rozvíjali svoje sociálne cítenie v kolektíve. Riešenie s názvom ScreenBlock však prináša úľavu a koniec nervového napätia pre všetkých rodičov. Zariadenie je elektrickým spínačom s časovým fondom, ktorý dokáže zamknúť napájací kábel televízneho prijímača kľúčom. Ten budú mať v úschove rodičia, ktorí môžu prideliť určitý počet hodín pre sledovanie televízie, ktorý si môžu deti vyčerpať kedykoľvek či iba v povolenom časovom rozsahu.

Ak je "prídel" vyčerpaný, napájanie zariadenia je jednoducho prerušené a nezostáva nič iné, ako vyčkať do nasledujúceho dňa. Na odmeny a tresty sa nezabudlo - rodičia majú možnosť bez komplikovaného preprogramovávania udeliť odmenu či trest v zmene dĺžky časového limitu na vopred obmedzený čas.

Myšlienka to nie je zlá, otázkou zostáva, či nie je dnešná mládež už "prefíkanejšia" ako rodičia a nedokáže takýto systém obísť jednoduchým zásahom do spotrebiča - paralelným pripojením druhého napájacieho kábla.

Orientačná cena: 60 libier. http://tinyurl.com/3slht

Konečne poriadok v nabíjačkách

Splete káblov, pletúce sa nabíjačky, neestetický chaos - pozná to každý, v koho domácnosti sa ocitne viacero mobilných zariadení, akými sú telefóny, PDA, MP3 prehrávače či digitálne fotoaparáty.

V internetovom obchode Herrington sa objavil nový systém označený ako Recharging HQ, čiže nabíjacia centrála, ktorý jednoduchým a vtipným spôsobom tieto problémy rieši. Jednoduchá predlžovačka s účelným krytom skrýva vo svojom vnútri dostatok miesta na to, aby tam bolo možné uložiť tri nabíjačky aj s ich káblikmi. Tie sú s konektormi vysunuté na čelný panel, aby tam boli vždy pripravené nabiť mobilné zariadenie. To sa dá jednoducho prichytiť do držiakov, ktoré sa na kryte nachádzajú.

Systém však má omnoho viac výhod. Prvou je skutočnosť, že pre pripojenie k elektrickej sieti stačí už iba jediná zásuvka a napájací kábel. Druhým prínosom je, že káblik napájacieho adaptéra tak vo vnútri môže ostať zviazaný, čo zjednodušuje jeho vybratie, ak sa chystáte na cesty. Zariadenia navyše držia upevnené na jednom mieste a pri pohľade na nabíjajúcu sa posádku nezabudnete nabiť či vyzdvihnúť všetko, čo potrebujete. Doplnkom systému je prepäťová a vysokofrekvenčná ochrana, ktorá tak chráni techniku pred nebezpečnými napäťovými rázmi. Jednoduché riešenie so zaujímavou cenou by tak mohlo zjednodušiť život nejednému z nás.

Orientačná cena: 25 dolárov, www.herringtoncatalog.com/t133.html