DVD prehrávače má deväť percent ľudí

13. okt 2004 o 0:00

Do konca tohto roka bude mať zariadenie na prehrávanie DVD viac než deväť percent slovenských domácností, kým pred rokom to boli len necelé štyri percentá, odhaduje združenie DVD Group a časopis PC_Space. Stále to však bude oveľa menej, ako v Česku (15 percent) či napríklad v Nemecku, kde má DVD prehrávač viac než polovica domácností. Podľa šéfredaktora PC_Space Juraja Redekyho na Slovensku stále rýchlo rastie predaj prehrávačov aj samotných DVD nosičov. V prvej polovici tohto roku sa do slovenských predajní a videopožičovní predalo viac než 146-tisíc diskov oproti 69 tisícom za rovnaké obdobie minulého roku. Celkovo sa v roku 2004 očakáva predaj viac než 374-tisíc video DVD nosičov, dvakrát viac ako pred rokom. V súčasnosti sa dá na Slovensku kúpiť na DVD nosičoch približne 2500 rôznych filmov, z toho takmer tisíc sa objavilo na trhu len tento rok. Do konca roka bude pribúdať viac než sto filmov mesačne. Objavujú sa aj nové originálne slovenské tituly, hoci pomalším tempom, ako sa očakávalo. Podľa Juraja Redekyho je príčinou veľmi zlý technický stav klasických slovenských filmov, ktorý vyžaduje komplikovanú a veľmi drahú rekonštrukciu. (tb, čtk) Čo vyjde tento rok na DVD * Na skle maľované, Neberte nám princeznú, Rysavá jalovica, Človečina (RND), Soirée (Lasica-Satinský), Jak básníci nestrácejú naději (+ 5 DVD "básnickej pentalógie), Post Coitum, Karel Kryl: Kdo jsem, Škola - základ života * Trója, StarWars, Kill Bill 2, Shrek 2, Terminátor 2 a iné.