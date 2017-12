Príkaz NET SEND nefunguje v systéme Windows XP SP2 správne

Dobrá rada nad reset

13. okt 2004 o 0:00

Po inštalácii Windows XP SP2 do počítača sa môže stať, že nebudete môcť odosielať alebo prijímať správy použitím príkazu NET SEND. Okrem toho sa môže pri pokuse o odoslanie správy použitím príkazu NET SEND zobraziť správa: An error occurred while sending a message to .

Nastavte Typ spustenia služby Messenger na Automaticky a potom spustite Messenger. Postupujte nasledovne:

1. Spustite Prieskumníka.

2. V ľavej časti kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu Tento počítač, potom kliknite na položku Spravovať.

3. V okne Computer Management rozbaľte v ľavej časti Služby a aplikácie, potom kliknite na položku Služby.

4. V zozname vpravo dvakrát kliknite na položku Messenger.

5. V dialógovom okne Vlastnosti Messenger (Local Computer) kliknite na kartu Všeobecné.

6. Na karte Všeobecné vyberte v zozname Typ spustenia položku Automaticky, potom kliknite na tlačidlo Použiť.

7. V časti Stav služby kliknite na Spustiť, potom kliknite na tlačidlo OK.