Ultra násilný The Punisher aj na PC

12. okt 2004 o 18:55 Juraj Chrappa

The Punisher je príbehom vojnového veterána, Franka Castla, ktorému zločinci vyvraždia rodinu. V tom momente zavrhne všetky morálne zásady tohto sveta a stane sa ich prenasledovateľom, sudcom a súčasne katom. Hra nesleduje príbeh nie veľmi úspešného rovnomenného filmu, ale vydáva sa vlastnou cestou inšpirovaná pôvodnými komixami, čo je koniec koncov iba pozitívne. Na druhej strane tu máme opäť kontroverznú hru, ktorá veľmi pravdepodobne pôjde v stopách brutálneho Manhunta.

Tak napríklad, hlavný hrdina môže nepriateľov vypočúvať. Jeho metódy sú však veľmi, veľmi drsné. Ak chlapík nechce spievať, pomôžu rotujúce ostne kosačky, jazierko plné piraní alebo hlava zaseknutá medzi dve tyče pri horúcom krbe. Vypočúvaním však brutalita tohto titulu nekončí. Frank môže zabíjať niekoľkými spôsobmi: štandarde brokovnicou, ale aj netradičnými, tzv. "quick kills", na ktoré sa veľmi dobre hodí nabrúsený nôž. To vám Frank vojde do dverí, do prichádzajúceho nepriateľa hodí brokovnicu a v tom do jeho prekvapenej tváre zabodne nôž. Na vyvražďovanie zločincov môže využívať tiež okolitého prostredia. V miestnosti s trofejami zvierat rozvešaných po stenách, nie je nič ľahšie ako schytiť zlého chlapíka a napichnúť ho na slonie kly alebo mu hlavu zaraziť do papule medveda.

Možností killovania na rôzne spôsoby je v hre omnoho viac a momentálne nemá zmysel ich všetky popisovať. Uvidíme, ako sa hra bude hrať a či násilie v nej nebude samoúčelné. Hru si môžete lepšie prezrieť na screenshotoch z Xbox verzie a krátkom videu pochádzajúcom z tohtoročnej E3.

