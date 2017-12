Demoverzia najrealistickejších závodov na PC

12. okt 2004 o 18:37 Juraj Chrappa

Hra sa môže popýšiť oficiálnou licenciou FIA GT, preto v hre nájdete reálne automobily a jazdcov zo sezóny 2003. Vývoj hry konzultovali skutoční jazdci so svojimi tímami a k tomu všetkému sa ešte pridáva využitie autentickej jazdnej telemetrie. To by malo z hry spraviť najrealistickejší závodný zážitok na PC. Uvidíme začiatkom roka 2005.

Zdroj: tlačováspráva