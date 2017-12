Grand Theft Auto: San Andreas - obrovský hit na obzore

Možno sa to nebude zdať niekomu ako dlhá doba, ale tento rok séria Grand Theft Auto oslávi už siedme narodeniny. To by nebolo nič vážne, pôvodné GTA dnes osloví málokoho, ale všetko to speje k oslave šťastnej sedmičky piatym dielom najkontroverznejšej hry

12. okt 2004 o 9:49 Ján Kordoš

Možno sa to nebude zdať niekomu ako dlhá doba, ale tento rok séria Grand Theft Auto oslávi už siedme narodeniny. To by nebolo nič vážne, pôvodné GTA dnes osloví málokoho, ale všetko to speje k oslave šťastnej sedmičky piatym dielom najkontroverznejšej hry histórie. Grand Theft Auto: San Andreas bude hitom, odpor je márny.

ČRIEPKY Z HISTÓRIE

Keď sa na záver roku 1997 objavila nenápadná hra Grand Theft Auto, nikto ju nebral príliš vážne, veď sú to len autíčka snímané kamerou kolmo na vozovku. Lenže stačila minútka hrania a nepoznám nikoho, kto by pri hre nevytuhol – bez rozdielu veku i pohlavia. Pohyb po meste ste mohli vykonávať dvojakým spôsobom – pešo alebo použitím dopravného prostriedku. Lenže vaše konto na začiatku hry zíva prázdnotou a neostávalo vám nič iné ako si automobil/motorku/autobus/kamión ukradnúť. Plnili ste úlohy zadávané bossom podsvetia (doručovanie zásielok, vyzdvihnutie balíku, ľudí) a za nejednu moju nespravenú domácu úlohu vtedy mohla práve táto hra. O dva roky neskôr prišlo pokračovanie, v ktorom sme našli „len“ vylepšenú grafiku, pôvodný pohľad na hru zostal. Nič to však neubralo na hrateľnosti. Tretí diel pomenovaný prozaicky Grand Theft Auto 3 prešiel do troch rozmerov a zožal úspech najprv na konzolách a potom sa ovácie dostavili aj na PC. Podobný osud postihlo aj GTA: Vice City, ktoré ani dnes nemá konkurenciu. San Andreas prináša do konceptu množstvo noviniek, takže si zrejme začneme myslieť, že každý nepárny diel bude inovačný. Bodaj by to bola pravda.

Zatvorím však nostalgické okienko, ktoré mladším hráčom nič nepovie a starší by si na tieto časy spomenuli aj bez predošlého odstavca. Noviniek je také množstvo, že pomaly ani neviem, kde mám začať, tak zrejme na úvod spomeniem to, čo najviac charakterizuje celú hru – sloboda. Pre anarchistickú menšinu samozrejme platí: „Rob si čo chceš, všetko je len na tebe“. Pre sériu GTA sa teda nedá vymyslieť žiadna zmysluplná charakteristika. Máte mesto a v ňom plníte úlohy zadávané mafiou, gangmi alebo sa hráte na poriadkumilovného policajta, či riadite záchranku a snažíte sa nájsť zranených pred ich exnutím. Medze sa voľnosti nekladú (taxikár, vodič autobusu) a nič vám nebráni vo voľnom prieskume mesta. Striedate vozidlá (jednoducho ich ukradnete), ale možnosť prejsť sa aj peši bude mať v San Andreas nový rozmer. Teraz mi neostáva nič iné ako veriť, že aj ignoranti tejto výbornej hry majú aspoň približný dojem o rozsiahlosti sveta Grand Theft Auto.

PRÍBEH A PROSTREDIA

Vice City hráčov bavilo aj vďaka príjemnému príbehu, ktorý sa postupne rozvíjal plnením misií a sami ste rozhodovali, koho posuniete vpred. Hlavnú úlohu v San Andreas hrá postava tmavšej pleti (keby som chcel preniesť štýl hry do preview, tak stroho poznamenám, že je to černoch, ale nechcem hneď v preview pobúriť moralistov, tí nech si počkajú na recenziu) Carl Johnson. Ten utiekol zo štátov San Andreas kvôli rozmáhajúcemu sa zločinu, po uliciach sa bez strachu ponevierajú díleri, jednoducho raj pre zločincov. Lenže smrť blízkeho z rodiny donútila Carla k príchodu a zistil, že sa toho mnoho nezmenilo, dokonca sa jeho rodina ocitá na pokraji života a smrti, vzťahy medzi jej členmi nestoja za veľa. Nie veľmi príjemná vidina budúcnosti a pretože Carl nikdy len tak nepostával na ulici s prstom v obľúbenom otvore, chce to celé zmeniť. Nemusíte mať strach, žiadna moralistická cesta sa neočakáva. Carl sa rozhodne založiť si vlastný gang a ukázať ostatným bossom, že toto je jeho ghetto a v jeho rajóne sa špiniť nebude.

Stručne prerozprávaný príbeh síce nesiaha klasickým adventúram ani po členky, ale o to vôbec nejde. Príbeh je drsný a výborne bude vypĺňať prázdno medzi jednotlivými úlohami, ktoré sa objavujú často v konkurenčných tituloch. Ak ste v predchádzajúcom odstavci postrehli slovné spojenie štát San Andreas. Nové GTA nebude totiž obsahovať už len jedno mesto, ale hneď 3 a dokonca aj krajinu medzi nimi!!! Rozsah jedného mesta je približne rovnaký ako celé Vice City, tu však budeme mať mestá hneď tri, každé s rozdielnou architektúrou a dokonca aj s okolitou krajinou. Cesty medzi mestami sú príjemnou novinkou a voľnosť hry vám samozrejme nebráni v zaobstaraní si auta a putovaní púštnou krajinou, či lesmi a horami. Aj keď vám skomolené názvy miest nič nevravia, ide o približné kópie reálnych predchodcov. Los Santos predstavuje slnečné L.A., žiarivé Las Vegas dostalo názov Los Venturra a San Fierro je San Francisco. Už len podľa vymenovaných lokácií je každému jasné, že Los Santos bude rovné ako placka, všade pláže, čo je oproti San Fierru dosť obrovský rozdiel – stačí si v mysli vybaviť akýkoľvek film alebo seriál zo San Francisca. Kopce s neuveriteľným stúpaním (a tým pádom aj klesaním) premenia automobily na lietadlá... Mesto neresti, Las Vegas, netreba nikomu bližšie predstavovať, nájdete tu kopec kasín, v ktorých si dokonca môžete zahrať Oko, Poker, Kocky alebo vyskúšať šťastie v automatoch. Okrem toho nebude problém nájsť známu kaviareň Hard Rock Café, a kúpiť ju. Možnosť odkupovania nehnuteľností sme mali už vo Vice City, ale tu budete môcť vziať pod svoje ochranné krídla oveľa viac objektov. Váš gang Orange Grove Families (zaváňa to menšou reklamou na nemenovaného mobilného operátora :) bude stáť proti konkurentom The Ballas a The Flats, ktorí sa budú snažiť o to isté.

ŠPORTOM K LEPŠÍM VÝKONOM

Pohyb môžete vykonávať už klasicky pomocou štyroch (a viac alebo menej) kolies, no možnosť behať peši v predošlých dieloch nebola príliš využívaná. Dôvod? Zdržovanie a autom to bolo efektnejšie. Lenže San Andreas prichádza s nutnosťou starať sa o svoju postavu. Každý človek musí niečo jesť a piť a to platí aj pre nášho hrdinu. Stravovať sa môžete v rôznych druhoch občerstvení od klasických fast-foodov až po noblesné reštaurácie. Každé jedlo bude mať svoju kalorickú hodnotu a ak obmedzíte pohyb, začne Carl priberať a nadváha sa prejaví okrem grafického zobrazenia i na vlastnostiach postavy. Pomalší pohyb, horší výzor a menšia výdrž. Nadbytočné kilogramy vypotíte v posilňovni, no svoje spraví beh alebo plávanie. Áno, konečne zvláda postava aj iný štýl plávania ako tehla (skúste ju hodiť do vody a bude vám to jasné). Cartmanovo „To jsou svaly, svaalyyyy!“ hoďte za hlavu, dôležitý je totiž aj výzor. Jedlo navyše dopĺňa aj stratené zdravie, ale nesmie sa to s ním preháňať. Možnosť obliekať svojho kamaráta je ďalšou novinkou a navyše mu môžete na telo hodiť aj nejaké to tetovanie, čo mi pripomína Simsácky BodyShop.

Udržovať si štíhlu líniu tak bude dosť dôležité už len pre náplň niektorých úloh. Ak sa rozhodnete menej jesť, nebude to tiež žiadna výhra a vaša postava bude slabá, takže unesie oveľa menej vybavenia. Športom k trvalej invalidite síce stále platí, avšak zahrať si basket, či vyskúšať skejtovať, je pekné spestrenie klasického zločineckého života.

AKTIVITY, ČINNOSTI A ZÁBAVA

Na dodržiavanie zákona budú znovu dohliadať „chlpatí“ a agresívnu jazdu nebudú tolerovať, takže po dnes už známej hláške „Dobrý jastrab, mŕtvy jastrab“, vás budú pokutovať. Zabiť niekoho len tak na ulici za pravého poludnia sa rovná nechcenému pobudnutiu v chládku, všade striehne oko bdelých policajtov, ktorí sa nedajú už tak ľahko zabiť a ak sa vám aj náhodou podarí preriediť ich rady, pošlú na vás helikoptéru a podobné srandičky. Znovu vás môžu zlákať na zákonom chránenú kariéru, ja si ale po jednej situácii so zelenými kamarátmi myslím o nich svoje. (Po prejazde križovatkou, kde bola stopka nás zastavila dvojica strážcov zákona a chceli dokázať vodičovi, že nestál na stopke. Dôkaz? „Videli sme, že síce vám predné kolesá stoja, ale zadné ste mali v pohybe...“ Dokonca nám to dali aj písomne! Neveril som vlastným očiam, čo sú schopní páni policajti zo seba dostať. Týmto pozdravujem chlapcov z DS :) Takže mňa policajné zložky v San Andreas nedostanú :).

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY: OD KOMBAJNU PO BICYKEL

Do hry je vložené aj šplhanie, čo umožní tvorcom (Rockstar North) vytvoriť ešte pružnejšie prostredie s množstvom zaujímavých lokácií. Čo sa týka dopravy, druhov vozidiel bude nespočetné množstvo a všetky vychádzajú z reálnych predlôh, no nebudú mať originálne názvy – žiadny výrobca totiž nechce, aby sa jeho výrobok v hre mohol zdemolovať. Motorky sme mohli vyskúšať už dávno, ale bicykel (treba na ňom šlapať, takže sa namakáte aj za monitorom), zmrzlinový vozík, prkno, monster truck, kombajn, lietadlo alebo dokonca aj vlak už o niečom svedčia. Bude to sila. S vozidlami súvisí aj možnosť naverbovania a nahnania parťákov do vozu, ktorí budú ostreľovať dôležité objekty z otvorených okien. Fyzikálny model sa zlepší spoločne s reálnejším poškodením vozidla. Uvažuje sa aj o možnosti obmedzeného tuningu, čomu ale príliš neverím, zdá sa mi proste nemožné vložiť toľko vecí do jednej hry.

Zo skráteného výpisu dopravných prostriedkov určite viete, že bude možné prepravovať sa aj po vode (na verejnosť dokonca prenikli správy, že Carl bude možno vedieť aj surfovať) i vo vzduchu. Riadiť lietadlo je určite super zábava (aj keď to bude znieť nemorálne, moje prvé kroky vo vzduchu budú smerovať k dvojici výškových budov :), ale kvôli časovo náročnejšej doprave medzi mestami sa môžete nechať prepraviť aj jednou z leteckých spoločností! Ušetríte tak čas a overíte si prehlásenie o takmer neobmedzenej výške letu a možnostiach dopravy. Na to sa nedá zareagovať inak ako len WOOW!

ZBRANE A ŽIJÚCI HERNÝ SVET

Zbrane sa síce nenašli u Saddáma, ale vo vašom vrecku by sa mal objaviť celý zbrojný arzenál používaný v 90. rokoch minulého storočia. Klasické uziny, brokovnice, M16 a kopec zbraní, nám známym z filmov i hier, si ohmatáme aj tu. Každú však bude musieť vedieť Carl ovládať a postupne sa učiť s ňou zaobchádzať. Už teda nebude stačiť, ak mu vrazíte machine gun do rúk a v štýle Ramba vykosí náš geroj polovicu mesta. Navyše po uliciach nájdete niekoľko potencionálnych zbraní v podobe normálnych predmetov – od palíc, tyčiek (nie, skutočne nemyslím zvratky), kameňov a množstvo bežných predmetov. To svedčí o interaktivite okolia.

Lenže nielen zločinom žije náš hrdina – nič mu nebráni v poriadkumilovnom živote. Deň v San Andreas trvá 24 minút, celá perióda sa postupne mení, s pribúdajúcim časom sa postupne stmieva, ľudia miznú z ulíc, takže pocit života je takmer dokonalý (výhodné by bolo, ak by postava musela nutne aj spať). Dosť záleží aj na umelej inteligencii, na ktorej sa pracovalo dlhý čas. Veľká dávka rozumu bola vložená do hláv vodičov (verím, že niečo podobné bude aplikované aj na slovenských cestách) a v prvom rade nebudú jazdiť stále za sebou, ale každý bude mať iný štýl jazdy. V druhom rade pribudne pud sebazáchovy, takže sa nestane, že spokojne nechajú, nech si do nich vrazíte, pohyb na križovatkách už nebude tvrdo nalinkovaný a nevyhnú sa ani NErešpektovaniu dopravných predpisov.

GRAFIKA A COOL SOUNDTRACK

Technické spracovanie je viditeľné na každom obrázku, engine prešiel veľkou úpravou. Nebudeme teraz rozoberať rozdielnosť prostredia, zastavíme sa skôr pri vylepšených grafických efektov. Najhlavnejšie je zakomponovanie všemožných odleskov na karosériách automobilov a špeciálne okien. Oheň bude vyzerať ako oheň (bude sa dokonca aj reálne šíriť ďalej, takže nebude problém si založiť menšiu vatričku v strede mesta a to potom len bude popolu :) a animácie postáv vyzerajú až neskutočne živo. Stačí si pozrieť druhý trailer a každému musí byť ihneď jasné o čom vravím. Keď sme už pri spracovaní, určite vám neunikla naša správa o soundtracku ku hre, ktorý bol vždy v nebeských výšinách a ani tentoraz to nebude inak. Nebudú chýbať rádiové stanice s rôznymi štýlmi, ale nás viac zaujalo, že jednotlivé tituly konečne poznáme a môžeme si ich veselo spievať. Zoznam skladieb nájdete vo vyššie uvedenej správe, ja len v skratke spomeniem zopár kapiel: Nirvana, Guns ´n´ Roses, Smashing Pumpkins, Radiohead, The Verve, Fugees a množstvo ďalších. Prejazd slnečným Los Santos pri nahrávke Sweet Child O´Mine alebo naháňačka za doprovodu Smells Like Teen Spirit sa nám zdá ako rajská melódia.

ZÁVEREČNÉ ZAMYSLENIE

Nespomenul som toho ešte mnoho – dosť veľa nájdete v našich krátkych správach, ale myslím si, že ako menšie zhrnutie tento článok stál za tých pár minút a ak ste o San Andreas ešte veľa nevedeli, dostali ste správnu dávku informácií. Je škoda, že pre PC sa dočkáme verzie k recenzii až v auguste budúceho roku, zatiaľ čo majitelia PS2 sa nám môžu začať vysmievať už 26. októbra. Čakanie sa však určite vyplatí. Mohol som sa rozpísať ešte o meniacom sa počasí, ďalších menších mestečkách pri hlavnej ceste, voľbu účesu a... a je toho príliš veľa. Nikto nevie, čo v skutočnosti napokon v hre bude. Zdá sa to ako neuveriteľné množstvo vecí, ktoré podporia úplnú slobodu v pohybe, rozhodovaní sa i štýle hrania. Nechceme malovať čerta na stenu, ale DVD bude určite podmienkou a ak sa potvrdia pikošky o dvojvrstvovom dvd (8.5 GB), začneme veriť, že toto všetko v hre aj skutočne bude. Na nič sa (aspoň ja osobne) neteším viac ako na Grand Theft Auto: San Andreas a som presvedčený, že život sa budúce leto na pár týždňov zastaví a už nič nebude také ako predtým...