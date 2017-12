Prokopovič na INVEXE priznal, že rozvoj IT v SR je málo dynamický

Brno 11. októbra (TASR) Rozvoj informačných technológií (IT) je na Slovensku podľa ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavla Prokopoviča zatiaľ ...

11. okt 2004 o 18:48 TASR

Brno 11. októbra (TASR) Rozvoj informačných technológií (IT) je na Slovensku podľa ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Pavla Prokopoviča zatiaľ málo dynamický. "Slovenská vláda už podnikla kroky, ktoré by tento stav mali zmeniť. V oblasti vzdelávania v odbore IT máme dlhodobú tradíciu, dôkazom sú ceny, ktoré slovenskí študenti získavajú v zahraničných súťažiach. Tie sú základom pre budúci rozvoj tohto sektora na Slovensku," povedal na slávnostnom otvorení veľtrhu INVEX v Brne minister.

Podľa Prokopoviča pozitívnym krokom bol vlani v máji presun kompetencií tejto oblasti z ministerstva školstva do jeho rezortu. Pripomenul, že schválený akčný plán by mal zabezpečiť rozvoj IT, rovnako ako znovuobnovenie rady vlády pre informatiku. Prokopovič súčasne ocenil usporiadanie Slovenského národného dňa na veľtrhu INVEX, ktorý tak jasne potvrdzuje vysokú účasť slovenských firiem, ich význam a odbornosť.

Veľtrh v Brne slávnostne otvoril premiér Stanislav Gross. Podľa neho ČR s investíciami vo výške 4 % HDP do IT prevyšuje európsky priemer a potvrdzuje snahu vytvoriť prostredie s maximálne rozvinutou infraštruktúrou. "ČR patrí k najvyhľadávanejším destináciám pre priame zahraničné investície do IT. Oceňujú najmä systém vzdelávania, kvalifikovanú pracovnú silu. Západoeurópske krajiny do nich investujú priemerne 3,3 % HDP, krajiny strednej a východnej Európy o celé 1 % menej," uviedol Gross.

Medzinárodný veľtrh informačných a komunikačných technológií INVEX patrí tento rok medzi najväčšie tohto druhu v Európskej únii. Prezentuje sa na ňom 102 vystavovateľov z 18 krajín, medzi najvýznamnejšie patria slovenské firmy, nasleduje Nemecko, Rakúsko, Poľsko a USA.

(spolupracovníčka TASR Dana Meissnerová) bam gub