RollerCoaster Tycoon 3 a Pacific Fighters sú dokončené

11. okt 2004 o 15:29 Juraj Chrappa

Dokončený je tiež Pacific Fighters, simulátor lietadiel z druhej svetovej vojny, od autorov špičkového Il2-Sturomvik. K dispozícii máte vyše 40 autentických strojov (napríklad: Aichi D3A1 Val, Bristol Beaufighter, Douglas A-20 Havoc, Grumman F6f Hellcat, Mitsubishi A6M Zero, Kawasaki Ki-61 Tony, North American B-25 Mitchell, Vought F4U-1 Corsair), ktoré môžete osedlať do tuhých bojov v slávnych bitkách o Pearl Harbor, Okinawu a mnohých ďalších. Ciele misií sú rôzne, od vlakov až po vojnové lode, útočiť však môžete aj na vyše 100 pozemných jednotiek. Samozrejme v hre od 1C:Maddox Games nesmie chýbať špičková zábava v multiplayeri, podobne ako v Il2-Sturomvik. Virtuálni letci si budú môcť vytvárať letky až do neuveriteľných 128 hráčov.

Hru si môžete prezrieť na týchto screenoch alebo dvoch videách.

