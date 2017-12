Predstavujeme Chariots a Gorky Zero: Aurora Watching

11. okt 2004 o 14:20 Juraj Chrappa

Grafické spracovanie zabezpečuje engine podporujúci všetky možné funkcie DirectX vo verzii 9. Hra po sieti alebo cez internet je možná pre štyroch až ôsmich hráčov. Dátum vydania bohužiaľ nie je známy.

Už tretie pokračovanie sa na nás chystá v sérii Gorky Zero od poľských Metropolis Software. Posledný diel dosahoval síce len mierne nadpriemerných kvalít (recenzia), uvidíme či to zmení trojka. Tá má názov Aurora Watching a zachytáva nášho hrdinu z minulých dielov, vojaka Sullivana (z ktorého sa medzičasom stal alkoholik), ako v ľadových vodách Barentsovho mora musí opäť zachrániť svet. Stealth hrateľnosť v novom pokračovaní má vylepšiť množstvo minihier a najmä fyzikálny model RenderWare enginu, vďaka ktorému sa vylepší interaktivita prostredia a umelá inteligencia. Po každej stránke vylepšenú grafiku Gorky Zero: Aurora Watching si môžete prezrieť na nových screenshotoch. Podobne ako v predchádzajúcom prípade chýba informácia o dátume vydania.

