Update screenov: Sid Meier's Pirates a HoK: The Settlers

11. okt 2004 o 13:45 Juraj Chrappa

Nové screenshoty sa objavili ku pokračovaniu ďalšej klasickej série, konkrétne strategicko-budovacej, The Settlers. Pod názvom Heritage of Kings: The Settlers prináša, už v piatom pokračovaní, prepracovanú stratégiu, na akú sme boli zvyknutí v predchádzajúcich dieloch. Settlersovia boli vždy ukážkou nemeckej precíznosti: všetky staršie tituly mali detailnú grafiku, ktorou sa odlišovali od ostatných hier a rovnako špičkovú hrateľnosť. Nový diel má všetky predpoklady nadviazať na úspech starších titulov.

Heritage of Kings pobežia na obľúbenom grafickom engine RenderWare (využíva ho napríklad aj séria GTA) a len krátky pohľad na nové screenshoty vám napovie o výnimočnosti technického spracovania hry. V pohybe neskôr uvidíte rôzne dynamické efekty ako zmeny počasia alebo žijúce prostredie plné rastlín, stromov a divých zvierat. Po stránke hrateľnosti hra prináša obľúbený mix RTSky, obchodovania, bojov a vývoja nových technológií.

Heritage of Kings: The Settlers by mali vyjsť do konca roka 2004.

Zdroj: www.bluesnews.com