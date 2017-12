Nový engine pre slovenské RPG Gods: Lands of Infinity

11. okt 2004 o 12:08 Juraj Chrappa

Inak by Gods mali by byť klasickým RPGčkom s nelinárnou hrateľnosťou, mnohými vedľajšími questami, možnosťou priberania členov do partie, inteligentným systémom kúzlenia a alchýmie a prepracovaným fantasy svetom. Postavy si samozrejme môžu vylepšovať svoje schopnosti naberaním skúseností alebo hľadaním rôznych predmetov či artefaktov, ktorých má byť vyše stovky. K dispozícii je taktiež možnosť obchodovania.

Cypron Studios predpokladajú dátum dokončenia na jar 2005. V súčasnosti majú dokončenú demoverziu, ktorú prezentujú vydavateľom.

