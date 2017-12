Nový počítačový červ s názvom Goner ohrozuje počítače na celom svete

San Francisco 5.decembra (TASR) - Nový deštruktívny počítačový červ s názvom Goner sa v utorok začal šíriť prostredníctvom osobnej a podnikovej elektronickej ...

5. dec 2001 o 15:08 TASR

San Francisco 5.decembra (TASR) - Nový deštruktívny počítačový červ s názvom Goner sa v utorok začal šíriť prostredníctvom osobnej a podnikovej elektronickej pošty na celom svete.

Po prijatí elektronickej pošty aplikáciou Microsoft Outlook alebo Outlook Express začne Goner vymazávať súbory a blokovať podnikové počítačové siete. Červ sa dokáže prenášať aj prostredníctvom chatovacieho programu ICQ a Internet Relay Chat. Správa, ktorá obsahuje tohto červa, má v kolónke predmet názov "Hi" a v tele správy nesie text "How are you? When I saw this screen saver, I immediately thought about you I am in a harry (sic), I promise you will love it!" V priloženej prílohe sa nachádza súbor, ktorý na prvý pohľad vyzerá ako šetrič obrazovky, no po jeho otvorení sa červ sám rozpošle na všetky e-mailové adresy v adresári aplikácie, snaží sa zatvoriť otvorené programy a vymaže niektoré systémové súbory, vrátane softvéru pre firewall a antivírusové programy. Od utorka už Goner s predpokladaným pôvodom vo Francúzsku napadol niekoľko tisíc počítačov v USA a začal sa šíriť v Ázii i ostatných častiach sveta.

* 1 fra gl