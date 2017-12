Nasledovník System Shocku 2: BioShock vo vývoji

9. okt 2004 o 14:38 Juraj Chrappa

BioShock v duchu System Shockov obsahuje temný sci-fi príbeh s komplexne fungujúcim svetom. Ako hlavný hrdina sa objavíte v záhadnom genetickom laboratóriu posiatom mŕtvolami. Samozrejme nič neviete, všetko je nejasné a zahalené rúškom tajomstva. Očividné je len to, že laboratórium pochádza z obdobia druhej svetovej vojny, keď bolo z nevysvetliteľných pričín opustené až do začiatku 21. storočia. Vtedy sa tam začal tajný genetický výskum.

Na hru sa pozeráte z pohľadu prvej osoby a v rámci vedeckého komplexu stretnete tri kasty obyvateľov: drones, predators a soldiers. Tieto postavy si žijú vlastným životom vďaka umelej inteligencii, ktorú autori nazvali "AI Ecology". Inými slovami, postavy by namiesto naskriptovaných charakteristík mali mať inštinktívne správanie. To by zase malo vychádzať z rôznych motivácií, pre ktoré postavy žijú. Už na prvý pohľad je vidieť originálny a komplexný prístup ku hre.

RPG a súčasne strategické prvky sú v BioShocku obsiahnuté vo forme plazmidov, genetického materiálu vylepšujúceho schopnosti hlavného hrdinu. Plazmidy sa zasúvajú do špeciálnych slotov, ale máte ich len obmedzený počet, preto si musíte dobre rozmyslieť, ktorý plazmid a kedy využijete. Plazmidy vám napríklad umožnia prežiť vo vysokých teplotách alebo vo vysokom tlaku, čím získate výhodu voči nepriateľom. Opäť zaujímavé prvky, ktoré hru odlišujú od masy.

Nakoniec si povieme o grafickom engine, na ktorom BioShock pobeží. Podobne ako Tribes: Vengeance (tiež od Irrational Games) využíva silne modifikovaný Unreal engine a obsahuje plnú podporu DirectX 9.0. Preto sa môžeme tešiť na atmosféru vylepšenú o hru svetla a tieňov.

BioShock je skutočne perfektne vyzerajúci projekt a aj keď ešte nie je oznámený dátum vydania (hra je však vo vývoji už tri roky), už teraz sa môžeme tešiť na podobný štýl hrateľnosti ako pri geniálnych System Shockoch.

