Heroes of Might and Magic ide online

8. okt 2004 o 21:41 Juraj Chrappa

Heroes of Might and Magic. Úlohu na vypracovanie online verzie dostala čínska spoločnosť TQ Digital, ktorá na území Číny prevádzkuje niekoľko úspešných online hier a stojí za ňou jeden z najtalentovanejších čínskych vývojárov, Dejian Liu. Tento spoločný zväzok sa Ubisoft rozhodol podpísať najmä preto, že Čína bude o niekoľko rokov najväčším trhom online hier na svete a západné hry sa na Východe presadzujú len ťažko. Vsadili preto na lokálneho vývojara, vďaka ktorému by aj čínski hráči mali ku hre získať pozitívny vzťah. Uvidíme, ako sa na druhej strane bude hra páčiť v našich končinách. Najskôr však až koncom roku 2005. Zdroj: tlačováspráva