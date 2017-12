Horor Cold Fear od autorov Alone in the Dark 4

8. okt 2004 o 16:42 Juraj Chrappa

Písmo: A - | A + 0 0 Cold Fear od firmičky Darkworks (autori kvalitného Alone in the Dark 4) je čistokrvným hororom kombinujúcim desivé prostredie opustenej lode, akčné súboje, inteligentných nepriateľov a šokujúce situácie tak obľúbené všetkými fanúšikmi desivých príbehov. V koži Toma Hansena, aktívneho člena americkej pobrežnej hliadky, sa zrazu ocitnete v búrke v strede Beringovho mora na ruskej veľrybárksej lodi. Náš hrdina veľmi rýchlo zistí, že to vôbec nie je bezpečné miesto a ak chce na večne sa kolísajúcom plavidle prežiť, musí využivať okolitého prostredia na likvidáciu nepriateľov - či už ľudských alebo aj tých "druhých". To sú zatiaľ všetky dostupné informácie k hre, screenshoty nájdete v galérii. Cold Fear sa pripravuje na PC, PS2 a Xbox. Na trhu sa objaví v marci 2005. Zdroj: tlačováspráva