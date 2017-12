Chcete dobrý dotovaný telefón? Oplatí sa počkať, na trh prídu ďalšie mobily

Opäť sme sa pozreli na to, aké telefóny by sa ešte mohli pred koncom roka objaviť v dotovanej ponuke oboch mobilných operátorov.

8. okt 2004 o 13:12 Marián Pavel - SME online



Pri našom odhade vychádzame z neoficiálnych informácií, ktoré sa k nám dostali a z aktuálnej ponuky mobilných operátorov rovnakej skupiny v okolných štátoch. Keď sme robili takýto odhad naposledy, všetky tri naše tipy sa ukázali ako správne. Podarí sa nám aj tentoraz trafiť do čierneho?

EuroTel

V septembri i októbri vzal EuroTelu vietor z plachiet jeho konkurent Orange. Ponuka EuroTelu je síce slušná, no chýbajú v nej minimálne dva ideálne telefóny pre slovenského zákazníka: Sony Ericsson K700i a Siemens S65. Počkajte, tieto dva telefóny začne EuroTel už čoskoro dotovať. Čo by sa teda mohlo objaviť v EuroTeli ešte pred koncom roka?

Sagem MyC-4

Pred koncom roka sa operátorom oplatí do ponuky zaradiť štýlové telefóny – sú totiž vhodným vianočným darčekom. EuroTel začal prekvapujúco spolupracovať s francúzskou značkou Sagem. Je preto pravdepodobné, že do svojej ponuky zaradí aj štýlový slider MyC-4.

Odhadovaná cena: telefón bude určote lacnejší ako podobne riešený Samsung E-800, cena by sa mohla pohybovať na úrovni 6000 Sk

Siemens CT65

Medzi lacnými telefónmi by mal pribudnúť Siemens CT65 pripravený špeciálne pre T-Mobile. Telefón má základnú výbavu, no nechýbajú v nej MMS a farebný displej.

Odhadovaná cena: nemala by presiahnuť 2000 Sk, časom sa z tohto modelu stane korunový telefón

Siemens S65

Výborne vyladený manažérsky telefón nielenže dobre vyzerá, ale ponúka výborný pomer cena/kvalita. V telefóne je k dispozícii okrem všetkých podstatných manažérskych funkcií aj pamäťová karta, bluetooth a kvalitný veľký farebný displej.

Odhadovaná cena: mohla by sa začínať na 6000 Sk

Siemens M65

Tento odolný telefón by mohol doplniť alebo priamo nahradiť podobne riešenú Nokiu 5140. Siemens M65 má veľmi podobné parametre ako S65, chýba mu bluetooth a podpora pamäťových kariet.

Odhadovaná cena: cca 5000 Sk

Sony Ericsson K700i

Napriek svojej výbornej výbave je tento model vnímaný ako módna záležitosť. Má kvalitný farebný displej, bluetooth, veľmi pekné užívateľské prostredie (vďaka novému grafickému procesoru s podporou 3D) a veľkorysú internú pamäť 48 MB (bohužiaľ, nepodporuje pamäťové karty).

Odhadovaná cena: bude asi vyššia ako v prípade Siemensu S65 – začne sa na 7000 Sk

T-Mobile SDA

V najbližších mesiacoch by sa aj na Slovensko mali dostať telefóny s operačným systémom Windows Mobile 2003. Otázka znie – bude prvý EuroTel alebo Orange? V T-Mobile sa už tento mesiac dostane do predaja prvý vlastný smartphone, T-Mobile SDA. Tento dobre vyzerajúci telefón má zaujímavé parametre – viac informácií nájdete na http://www.t-mobile.de/shop/handy/1,4855,2963-_3127-0-1-2,00.html.

Odhadovaná cena: podľa ceny v Nemecku by sa u nás telefón nemal predávať drahšie ako za 10000 Sk



Orange

Orange pred dvomi mesiacmi zmenil svoju stratégiu predaja a výrazne rozšíril dotovanú ponuku. Zároveň sa zameral na atraktívnejšie modely telefónov. Čo by sa mohlo v jeho ponuke do konca roka zmeniť?

Alcatel OT756

Orange je známy tým, že podporuje francúzskych výrobcov mobilných telefónov. Aj keď Alcatel tento rok prechádza reštrukturalizáciou a mešká s dodávkami telefónov, ešte tento rok by sa mohol aj na našom trhu objaviť výborný Alcatel OT756. Manažérske funkcie (bohužiaľ, bez bluetooth) a displej zobrazujúci 256000 farieb hovoria za všetko.

Odhadovaná cena: do 5000 Sk

LG 7100

Tento štýlový LG má kvalitný farebný displej na otočnom kĺbe (zvládne až 270°) a v jeho výbave nechýbajú MMS, GPRS triedy 10, WAP 2.0 či vstavaný VGA fotoaparát.

Odhadovaná cena: do 5000 Sk

Motorola V220

Toto véčko od Motoroly síce nemá špičkovú výbavu a jeho displej nepatrí k najväčším, no užívatelia od neho môžu očakávať solídne parametre za dobrú cenu.

Odhadovaná cena: 1500 Sk

Philips 530

Orange už dlhodobo spolupracuje aj s holandským Philipsom, no zatiaľ prevažne len v segmente lacných telefónov. To sa môže zmeniť: vo Francúzsku sa napríklad predáva štýlové véčko 855, ktoré možno roztvoriť v uhle 180°. Telefón má dva displeje – hlavný a náhľadový a bohatú softvérovú výbavu.

Odhadovaná cena: do 7000 Sk.

Orange SPV C500

Orange už od augusta predáva v niektorých krajinách jeden z najmenších inteligentných telefónov na svete: SPV C500. Nový telefón bude mať veľmi malé rozmery, len 46 x 108 x 16,3 mm, no ponúkne celkom slušné funkcie: bluetooth, infraport, zabudovaný fotoaparát, e-mail, Javu, MP3 prehrávač a rozšírenú pamäť cez miniSD kartu.



Čo by sa ešte mohlo objaviť?

Nokia 3120

Aj na slovenskom trhu by sa mal predávať ďalší model trojkového radu Nokie – 3120. Je to pekný telefón pre nenáročného používateľa s displejom zobrazujúcim 4096 farieb a výbavou na úrovni staršej Nokie 3100.

Odhadovaná cena: nemala by presiahnuť 2000 Sk, neskôr korunový telefón

Sony Ericsson K500i

Striedmejšie vybavenému súrodencovi modelu K700i síce chýba bluetooth a má podstatne menšiu pamäť, no na oplátku ponúkne ďalšie funkcie K700i za oveľa lepšiu cenu. Je to vhodná alternatíva pre tých, ktorí by chceli K700i, no zdá sa im pridrahá.

Odhadovaná cena: do 5000 Sk