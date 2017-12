Slovensko je v oblasti informatizácie spomedzi štátov EÚ na chvoste

7. okt 2004 o 15:52 TASR

Tatranská Lomnica 7. októbra (TASR) - Úrovňou informatizácie spoločnosti je Slovensko v porovnaní s krajinami Európskej únie (EÚ), najmä starej pätnástky, na chvoste. "Pre Slovensko je to veľká výzva," konštatovali účastníci dvojdňovej konferencie 2is, ktorú zorganizovala spoločnosť Datalan. Konferencia, venovaná aktuálnym otázkam z oblasti informatizácie, sa dnes začala v hoteli Grand Praha v Tatranskej Lomnici.

Súkromný i štátny sektor však musia urobiť maximum preto, aby sa SR dostala na priemer EÚ. V niektorých odvetviach by sa perspektívne mohla stať aj lídrom. "Šance sú, ale najbližšie dva - tri roky budeme musieť informatizácii spoločnosti venovať veľkú pozornosť," zdôraznil pre TASR Milan Ištván, ktorý konferenciu moderoval.

Pripomenul, že jedným z kritérií, o ktorých sa v ostatných týždňoch veľa hovorí, je napríklad skutočnosť, že zatiaľ žiadna on line služba, poskytovaná vo verejnom sektore, na Slovensku neexistuje. Aj v počte počítačov v domácnostiach alebo širokopásmových pripojení na internet sa radí Slovensko na posledné priečky európskych rebríčkov. Lepšie sú na tom aj nové členské krajiny EÚ, tak Česká republika ako aj Maďarsko či pobaltské krajiny. Majú ministra pre informatiku, kým na Slovensku táto oblasť zatiaľ nie je osobitne dôležitou politickou témou.

Ištván však naznačil možnosť zmeny. Pripomenul, že v utorok sa konala v Bratislave konferencia, na ktorej predstavitelia všetkých parlamentných politických strán deklarovali záujem o kvalitatívny posun informatizácie spoločnosti. Príčinou doterajšieho zaostávania nie je podľa neho otázka peňazí, keďže existuje veľa modelov financovania takýchto projektov. Rozvoj nemusí znamenať veľký nápor na štátny rozpočet ani peňaženky občanov.

Na margo odchodu najmä mladých počítačových odborníkov do zahraničia Ištván konštatoval, že práve rýchlejší rozvoj informatizácie doma môže nepriaznivý trend zvrátiť. Za pozitívum označil etablovanie viacerých zahraničných firiem, ktoré majú v Bratislave svoje európske servisné centrá. Do Košíc prichádzajú zahraniční investori. Ak tento trend bude pokračovať, mohlo by to prospieť situácii na Slovensku. Naďalej však treba zlepšovať aj kvalitu vysokého školstva.

Tretia konferencia o informatizácii slovenskej spoločnosti umožňuje prítomným odborníkom hľadať optimálne riešenia a predostrieť ich reprezentantom štátu. Závery rokovania rozpracujú do konkrétnych činností.