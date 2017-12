Slovak Telecom ostro reaguje: Orange má strach z potenciálnej straty prvenstva

Slovak Telecom nerozumie vyjadreniam spoločnosti Orange Slovensko o protichodných stanoviskách Slovak Telecomu a EuroTel-u Bratislava.

7. okt 2004 o 15:15

Spoločnosť Slovak Telecom v tejto súvislosti vníma komunikáciu zo strany spoločnosti Orange Slovensko ako účelovú a považuje ju jasný prejav strachu z potenciálnej straty prvenstva na trhu mobilnej komunikácie na Slovensku.

Spoločnosť Slovak Telecom (ST) veľmi jasným a transparentným spôsobom oznámila dohodu o odkúpení zostávajúceho 49% podielu v spoločnosti EuroTel Bratislava (ET) 27. septembra tohto roku. Rovnako vo svojich ďalších vyjadreniach jasným spôsobom komunikovala, že obe spoločnosti ostanú aj po dokončení transakcie samostatnými právnymi subjektmi. Obavy spoločnosti Orange Slovensko, či bude po koncentrácii zachovaná samostatnosť oboch spoločností, sú teda zbytočné. Informácie o tejto skutočnosti boli navyše viackrát medializované, preto je zarážajúce, že predstaviteľom spoločnosti Orange Slovensko nie sú tieto veci známe.

Spoločnosť Slovak Telecom vo svojich vyjadreniach taktiež vysvetlila dôvody odkúpenia zvyšného podielu v spoločnosti EuroTel Bratislava. „ Ako sme to už niekoľkokrát povedali, Slovak Telecom vidí možnosti využitia synergií medzi ST a ET v oblasti nákladov, pričom vzájomné obchodné vzťahy týchto dvoch spoločností budú plne rešpektovať zákony upravujúce hospodársku súťaž na Slovensku. Okrem toho má uvedená akvizícia za cieľ umožniť ET využívať všetky výhody plynúce z členstva v skupine T-Mobile International. Začlenenie ET do skupiny T-Mobile môže zásadným spôsobom prispieť lepšiemu uspokojovaniu potrieb zákazníkov a tým napomôcť k získaniu väčšieho podielu na trhu mobilnej komunikácie. Sme presvedčení, že celosvetovo známa značka umožní spoločnosti EuroTel stať sa ešte úspešnejším telekomunikačným operátorom a prepracovať sa na prvé miesto na trhu mobilnej komunikácie“, povedal Miroslav Majoroš, prezident Slovak Telecomu.

Pokiaľ ide o pojem integrovaný telekomunikačný poskytovateľ služieb, integrácia je chápaná na akcionárskej úrovni a nie na úrovni zlučovania spoločností ST a ET. V tejto súvislosti možno použiť paralelu – Deutsche Telekom AG (DT AG) je integrovaným telekomunikačným operátorom, ktorý prostredníctvom nezávislých spoločností, napr. T-Mobile, T-Online, poskytuje telekomunikačné produkty a služby svojim zákazníkom. Zároveň majú tieto spoločnosti vlastnú právnu subjektivitu, vlastné a nezávislé organizačné štruktúry a orgány.

V neposlednom rade, Slovak Telecom je presvedčený, že Európska komisia posúdi hospodársko-súťažný aspekt celej transakcie v súlade s európskymi normami a objektívne. Všetky potrebné dokumenty boli Európskej komisii doručené 27. septembra tohto roku, pričom Komisia by sa k transakcii mala vyjadriť do 3. novembra 2004.