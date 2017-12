Kult: Heretic Kingdoms - prvé dojmy zo slovenského RPG

7. okt 2004 o 15:14 Mário Dubec

A máme tu demo na nedávno dokončené, akčné izometrické RPG. Zdá sa vám to zvláštne? Áno, ešte stále sa tvoria! Aj pri dnešných možnostiach 3D grafiky majú stále čo ponúknuť. Zvláštnosťou hry, Kult: Heretic Kingdoms, je hlavne to, že je zaň zodpovedné slovenské štúdio 3D people. Hrateľná ukážka vám poskytne celkom rozsiahly obraz o hre a keďže tá je už hotová, malo by jej aj funkčne zodpovedať.

Určite vám napadne, že by bolo dobré ho porovnať s inými hrami tohto žánru. Jednoduchšie však bude povedať, že sa na žiadnu z nich nepodobá... Nevyužíva pravidlá D&D ani iné typické pre tento žáner. Spôsobom spracovania je jedinečné, čo nemusí byť vždy plusom. Ale pekne poporiadku.

Grafika je typicky izometrická - 2D prostredie s 3D postavami a nejakými tými aktívnymi objektmi. Všeobecne pôsobí skôr jednoducho. Textúry sú prepracované a pestré. Výhodou je možnosť štvornásobného zoomu. Vstup do budov a uzavretých objektov je vyriešený klasickým odkrytím strechy. Kúzla nepôsobia príliš efektne a mohli byť aj krajšie. Máte tu mapu sveta, ale jednotlivé lokácie svoju postrádajú, takže sa budete musieť orientovať po pamäti. O prepracovanosti hovorí aj fakt, že možnosti nastavenia nie sú práve rozsiahle – vlastne nie je čo nastavovať. Počas hrania dema som zaregistroval pár chýb, ktoré sa snáď plnej verzii nevyskytnú.

Aké sú teda zvláštnosti spracovania? Máte len jednu hrateľnú postavu – ženu inkvizítorku (ktorá, mimochodom, celkom dobre vyzerá).

Ďalšou špecialitou je paralelný, vysnený svet – bežné postavy v ňom nie sú, ale sú tu zase iné a ste stále na mape. Dôležitou podstatou tohto "dvojsvetia" je fakt, že sa medzi nimi premiestňujete, takže ak v tom "našom" vás nepriatelia bijú, prepnete na svet druhý a proste ujdete.

Pri otvorení inventára postavy vás prekvapí málo úložného priestoru. Kompenzuje sa to aspoň tým, že sa nemusíte zásobovať lektvarmi na liečenie a manu, lebo mana sa vám dopĺňa automaticky a na liečenie vám stačí jeden sáčik byliniek, ktorý sa nikdy nevyminie. To však liečenie nezjednodušuje, lebo každým liečením vám klesne maximum života, takže po čase musíte nájsť ohnisko alebo krčmu a oddýchnuť si, aby sa vám pôvodná hodnota zase obnovila.

Príbeh nemôžem z dema objektívne zhodnotiť. Mal by sa však odvíjať dynamicky a jednotlivé prechody a informácie sú podávané systémom kresieb a nahovoreného príbehu... nič nové pod slnkom. Príbeh nemôžete ovplyvňovať rozhovormi, ale zato podľa vyjadrenia tvorcov, každý váš čin by mal ovplyvňovať celkový priebeh. Ovládanie je jednoduché, ale na druhej strane vaša postava nič neurobí sama. Už vám nebude stačiť kliknúť na nepriateľa a panička to nejako dobojuje sama. Život vám komplikujú len utekajúce príšery. Tam sa bude váš boj odvíjať spôsobom: beh–sek-beh... (podotýkam, že zbraňami na diaľku ich takmer netrafíte, ak nejdú ku vám po priamke).

Naše pocity z hry sú teda zatiaľ zmiešané. Novinky nie sú prevratné a celkovo hra patrí skôr do roku 1999 ako na koniec 2004. Pre celkový obraz si ale počkajte na recenziu, na ktorej usilovne pracujeme.