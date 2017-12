Ig-nobelove ceny: neviditeľné gorily, jedlo zo zeme, rybie prdy a prehadzovačka

Čo môže byť lepším potvrdením užitočnosti vedeckého bádania, ako keď jeho výsledky okamžite zachraňujú ľudské životy? Takýmto úspechom sa môžu pochváliť aj dvaja americkí vedci, ktorí prišli na jednoduchý spôsob, ako znížiť počet samovrážd: stačí, aby ..

7. okt 2004 o 0:00

Čo môže byť lepším potvrdením užitočnosti vedeckého bádania, ako keď jeho výsledky okamžite zachraňujú ľudské životy? Takýmto úspechom sa môžu pochváliť aj dvaja americkí vedci, ktorí prišli na jednoduchý spôsob, ako znížiť počet samovrážd: stačí, aby rádiá hrali menej country hudby. Počet samovrážd je totiž v Amerike podľa nich priamo úmerný intenzite, s akou sa country hudba hrá v miestnych rádiách.

Za tento prevratný objav zaslúžene získali jednu z Ig-nobelových cien určených pre vedecké štúdie a experimenty, ktoré "nemôžu alebo by nemali byť zopakované".

Ig-nobelove ceny sa udeľujú už štrnásť rokov a vo vedeckej komunite sa tešia mimoriadnej popularite. Získavajú ich tie najabsurdnejšie a najnezmyselnejšie vedecké práce, ktorých praktické využitie si možno ťažko predstaviť, alebo naopak také, ktoré sa v porovnaní so "serióznou vedou" zaoberajú až príliš profánnymi témami.

Okrem štúdie dokazujúcej zhubnosť amerických popevkov tento rok ocenili aj úsilie mladej vedkyne overujúcej platnosť ľudovej hypotézy, že jedlo spadnuté na zem možno jesť, ak ho zdvihnete do piatich sekúnd (možno tam môže ležať aj dlhšie.)

Všetci nominovaní majú možnosť cenu odmietnuť, ak sa boja výsmechu kolegov či problémov so sponzormi. Takmer nikdy sa to však nestáva - mnohí sa naopak dokonca nominujú sami a na slávnostnú ceremóniu takmer všetci za vlastné peniaze pricestujú. Tento rok si cenu neprišli prevziať iba zástupcovia katolíckej cirkvi ocenení za outsourcing - presun modlitieb do Indie (kategória ekonomika) a predstavitelia Coca-Coly, ktorí ponúkli karcinogénnu vodu z Temže ako špeciálne upravený, zdraviu prospešný produkt (kategória chémia).

Ig-nobelovu cenu - trápny kartónový obal od fiktívnych kukuričných vločiek "Ig NobelO's" a medailu "z extrémne lacného materiálu, ktorá sa veľmi zle nosí" - odovzdávajú nositelia skutočných Nobelových cien. Tí musia za 30 sekúnd vysvetliť výsledky svojho bádania, aby za to boli odmenení bučaním a vypískaní z pódia.

Ig-nobelovu cenu za Strojníctvo a dizajn získala rodina Smithových z Floridy, ktorá si v roku 1977 patentovala účes - prehadzovačku. Otec dúfal, že začne vyrábať špeciálny sprej, ktorý bude prehadzovačku držať bez pohnutia na plešine, to sa mu však nepodarilo. "Prehadzovačka však nie je len účes... to je súčasť nášho kultúrneho dedičstva," povedal Smith v ďakovnej reči. ILUSTRAČNÉ FOTO - WWW.SLICKVILLE.COM

Stručnosť, ktorá inak zväčša nepatrí k silným stránkam vedcov, je aj hlavným motívom sprievodného programu. V ňom vystupujú renomovaní vedci, ktorí musia opísať svoj odbor maximálne siedmimi slovami. Poslucháči sa tak tento rok dozvedeli napríklad dve vyčerpávajúce definície genetiky a dedičnosti. Prvá znie "Dedičnosť je chronická a sexuálne prenosná choroba" a druhá "Nemôžete za to vy, ale vaši rodičia".

"Nobelova cena za psychológiu neexistuje," konštatoval laureát tohtoročnej Ig-nobelovej ceny v tomto odbore Christopher Chabris z Harvardu. "Toto teda musí byť najvyššie ocenenie, aké možno v mojom odbore dosiahnuť."

Chabris získal spolu s kolegom z Illinoiskej univerzity Ig-nobela za štúdiu, v ktorej požiadali ľudí, aby počítali, koľkokrát si športovci na inštruktážnom videu hodia basketbalovú loptu. Počas projekcie si väčšina ľudí zaujatých počítaním nevšimla nič zvláštne - ani ženu v kostýme gorily, ktorá prebiehala po basketbalovom ihrisku. Výsledná štúdia má názov "Gorily v hmle - sústavná nevedomá slepota k dynamickým udalostiam".

Gorila prebehla po pódiu aj v momente, keď cenu za tento výskum dvojica vedcov preberala. Podobne sa na scéne objavil aj naháč provizórne zabalený v kartónovej škatuli, keď bol dekorovaný staviteľ špecializovanej knižnice o histórii naturizmu (kategória literatúra).

Organizátori sa s vedcami rozlúčili tradičným želaním, aby tí, ktorí cenu nevyhrali - ale najmä tí, ktorým sa to podarilo - mali budúci rok pri výskume viac šťastia.

www.improbable.com

Kto ešte získal Ig-nobelove ceny 2004

Biológia

Pätica vedcov z USA, Kanady, Švédska, Škótska a Dánska za objav, že morské slede komunikujú "vylučovaním bubliniek z oblasti análneho vývodu", čo porota Ig-nobela skrátila jednoducho na "ryby komunikujú prdením". "Chalani-tínedžeri tak predsa komunikujú tiež," bránili vedci svoj objav.

Fyzika

Ramesh Balasubramaniam z Ottawy a Michael Turvey z Univerzity v Connecticutte za štúdiu dynamiky hračky hula-hop (plastová obruč točiacasa okolo pása). Ich vedecké zistenie: tajomstvo tkvie v správnom pohybe pohyb bokov, kolien a členkov.

Mier

Po 33 rokoch konečne ocenili vynález Daisukiho Inoua z Japonska, ktorý je otcom karaoke, amatérskeho spevu na pozadí profesionálnej hudby. Cenu získal za "vynález úplne nového spôsobu, ktorý rozvíja v ľuďoch toleranciu". Vynález si však nestihol patentovať a tak z dnešného karaoke-biznisu za 300 miliárd korún nemá nič.