Cena volaní pre firemných klientov v rámci pevnej siete asi klesne o 10 až 20 %

6. okt 2004 o 18:15 TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) - Podľa strategického manažéra GTS Slovakia, s. r. o., Ivana Leščáka, by mali v budúcnosti klesnúť ceny niektorých volaní pre firemných klientov až do výšky 20 %.

Leščák to uviedol na základe 2. stupňového rozhodnutia Telekomunikačného úradu (TÚ) SR, umožňujúceho realizáciu prepojenia komunikačných sietí na prevádzku verejnej telefónnej služby medzi spoločnosťou Slovak Telecom (ST), a. s., a alternatívnymi operátormi. TÚ v ňom vyhovel 4 z 5 námietok podaných spoločnosťami GTS a eTel Slovensko, s. r. o., proti pôvodnému rozhodnutiu "Vnímame to tak, že naše námietky boli oprávnené," uviedol na margo rozhodnutia Leščák. Rozhodnutie TÚ umožní zrealizovať prepojenie sietí a jediný spôsob akým môžu alternatívni operátori zo začiatku konkurovať ST sú nižšie ceny. Podľa Leščáka sa budú orientovať na firemnú klientelu, kde sa dá očakávať pokles cien v priemere o 10 až 20 %. Mali by sa znížiť najmä ceny volaní do mobilných sietí, medzimestských a medzinárodných hovorov. Na miestnych volaniach firmy v budúcnosti zrejme neušetria. Dôvodom sú podľa Leščáka stále vysoké náklady na prepojenia. Tie sú 1,5-násobne vyššie ako v susednej Českej republike a až dvojnásobkom priemerných cien v Európskej únii. V oblasti metodiky výpočtu ceny za prepojenie, ktorá sa síce oproti prvostupňovému rozhodnutiu tiež zmenila, sa TÚ nestotožnil ani s návrhom ST, ani jeho konkurentov GTS a eTel. Pri výpočte sa bude vychádzať z priemeru ceny v EÚ a miery využívania pevných liniek.