Codename: Panzers - najlepšia vojnová stratégia

6. okt 2004 o 12:07 Marián Kluvanec

„Wow!“, raduje sa každý stratég a fanúšik akčných hier s tematikou 2. svetovej vojny. Svetlo sveta totiž uzrela realtime stratégia maďarských Stormregion (S.W.I.N.E.), ktorá svojimi kvalitami presvedčí, že aj v Európe môžu vznikať špičkové hry. Warcraft 3 a Command & Conquer: Generals – killer je vonku! Prichádza Codename: Panzers.

V troch kampaniach po desiatich misiách vás táto, do posledného detailu vymakaná gameska dostane do kolien. Spôsobuje závislosť (v dobrom slova zmysle) rýchlejšie ako pivo a to je na našinca riadne tempo. Na začiatku naladí na správnu bojovú vlnovú dĺžku enginové intro najvyššej kvality spracovania, plné akčných scén a videoklipového strihu, ako aj skvelej bohatierskej hudby. Budete sa však o to viac čudovať, keď uvidíte, že hra samotná vyzerá presne tak – detailne, stopercentne, s parádnymi vizuálnymi efektmi. Čo výbuch to ohňostroj, čo prestrelka, to spomienka na najlepšie vojnové filmy z dejín vysokorozpočtovej kinematografie.

Na výber teda máte z kampane nemeckej, americkej, alebo ruskej, pričom hra nesie podtitul „phase one“ – autori sa nechceli bližšie vyjadriť k pripravovanému pokračovaniu, povedali nám len, že v „dvojke“ si zrejme zahráme aj za taliansku stranu a to priamo v srdci Afriky... Takže toľko plány do budúcnosti, vráťme sa späť „na zem“.

Každá strana má špecifické úlohy, ktoré z historického hľadiska celkom presne mapujú tragické udalosti spred polstoročia. Takže za Nemcov začínate inváziou do Poľska, ale napr. Rusi sa ocitajú už od prvej misie v obliehaní – budete zúfalo odrážať útočiace formácie priamo od Moskvy. Hra má za každú stranu jednu ústrednú postavu, okolo ktorej sa točí príbeh a na jej prežití je postavená celá hra. Postavičky aj jednotky sa vám inak postupne vylepšujú, získavajú skúsenosť a čím viac ich prežije, tým viac bodov dostávate aj vy. Za tieto, tzv. „body prestíže“ si potom nakúpite jednotky do ďalšej misie podľa vlastného uváženia. Tanky a špeciálne vozidlá (zásobovacie, opravovacie...) sú samozrejme drahšie ako dvojica ťažkopádnych guľometčíkov alebo klasické kvinteto so samopalmi. Okrem pozemných sa tu vyskytuje aj niekoľko vzdušných síl, ako výskumné lietadlo, ale aj zopár bombardérov, či paradesantný výsadok, ktorým si v úzkych poriadne prilepšíte. Spracované sú tieto vojská dobovo presne, vždy s ohľadom na vybranú armádu – takže Nemci majú nemecké uniformy, názvy aj typy jednotiek, ako aj zvyšok zúčastnených krajín.

Codename: Panzers však nie je len spleť historických údajov a peknej grafiky, je to v prvom rade nový míľnik na poli stratégií, ktorý prekonáva podľa výskumov nemeckého časopisu PC Gamer aj Warcraft 3 a sériu Command and Conquer (podľa odpovedí nemeckých hráčov). Možno je to len kvôli priamej spätosti s dejinami a kultúrou Nemecka, ale možno je táto gamesa naozaj taká skvelá. Na to si už každý urobte vlastný názor – ja vám ju však môžem len a len odporučiť. Teda, pokiaľ sa vám aspoň trochu páčia do tohto obdobia zasadené akčné stratégie v reálnom čase (v ktorých nestaviate a neprodukujete, ale sa snažíte prežiť s určeným počtom jednotiek).

GRAFIKA 8 / 10

Veľmi plynulý engine hry umožňuje aj na 1900 MHz procáku s 512 MB RAM a 64 MB grafickou kartou vychutnať si (takmer) všetky grafické finesy, ktoré pre nás tvorcovia pripravili. Na screenshotoch môžete tu parádu vidieť celkom dobre, ale to pravé je to až keď sa to začne hýbať. Možno je však tento štýl vizuálu na vojnovú hru príliš jemný a plnofarebný, len sa pozrite na tú pestrosť. Na niektorých mapách žltá farba svieti ako slnko, čo uberá na pocite krutosti, temnoty a bezútešnosti vojnového konfliktu. Tým sa zároveň pripomína hráčovi fakt, že nejde o žiadnu progamerskú záležitosť – ale o maximálne hrateľný titul s pestrými panáčikmi a vozidlami pre každého.

INTERFACE 8 / 10

Priraďovanie kláves a funkcií ostáva niekomu viac, niekomu menej známe a niekto ostane pri ovládaní výlučne myškoidnom. Stále je to však prehľadnejšie ako v niektorých konkurenčných tituloch, navyše kamera nijak nehapruje a to je pri 3D stratégiách s plnou otáčavosťou životne dôležité.

HRATEĽNOSŤ 9 / 10

S hodnoteniami je to zakaždým aj subjektívne, ale čo do hrateľnosti je na tom Panzers jednoznačne: je to prosto najzábavnejšia (a nielen vojenská) akčná stratégia poslednej doby. A basta ;). Vážne, ak si spomeniete na chytľavejší titul podobného razenia, napíšte ho do diskusie (a týmto si budeš môcť vychutnať množstvo príspevkov upozorňujúcich na kvalitnejšie hry ako Panzers :) - pozn.Kordi). Panzers má dokonca aj ten podprahový syndróm zo Sims – o svoje jednotky sa staráte ako o vlastné deti. Ale inak to nejde, keď všetci sú tak nádherne spracovaný. Samý lesk, samý luxus. Nielen navonok. Hrať Codename: Panzers je jednoducho veľmi intenzívny zážitok.

MULTIPLAYER

Zatiaľ sme nemali možnosť ho testovať, ale podľa českých kolegov funguje úplne hladko a bezchybne. A keby náhodou u vás nie, na stránke vývojárov by už vraj mal byť umiestnený nejaký ten patch.

ZVUKOVÉ EFEKTY 9 / 10

No ale teraz už celkom vážne! Podobnú kvalitu v ozvučení vojnových drám aj vo filmoch počuť len u absolútnej špičky. Vyžívať sa v škrípaní tankových pásov ešte nikdy nebolo také príjemné... Nehovoriac o high quality dabingu postáv, svišťaniu guliek a ohlušujúcich výbuchoch. Ka-BooM!

HUDBA 8 / 10

Dramatizácia atmosféry nemôže prebehnúť bez patričného hudobného doprovodu. Tým sú v Panzers parádne orchestrálky, ktoré vám nechajú vybehnúť kvapky potu na čelo. A keby ich bolo v hre viac a hrali by sústavne, bolo by to ešte lepšie.

NÁROČNOSŤ & INTELIGENCIA 7 / 10

Na easy sa skúsení drvič prehryzie misiami raz dva, o profesionálnom stratégovi nehovoriac. Aj keď pravdou je, že rozmer taktiky tu išiel trochu na úkor akcie – všetky ťahy nakoniec nevyhnutne končia priamym stretom znepriatelených strán. Primálo plánovania by niekomu mohlo prekážať, ale kto to chce mať komplikované za každú cenu, ten si pustí Blitzkrieg. Kto hľadá zábavu, ostane pri Panzers.

ZÁVEREČNÝ VERDIKT 8 / 10

Povedané bolo všetko a ostáva len dodať, že Panzers prinášajú atmosférické boje 2. svetovej vojny v nádhernom grafickom spracovaní s dynamickým priebehom bojov. Radosť pozerať, ako sa vaše tanky, nasledované skupinou pešiakov, valia dole údolím na obraňované súperovo mesto. A potom, boje priamo v budovách sú pohľadné ako účastníčky Miss Universe (každý máme trochu iné chute, že áno - pozn. Kordi). Ale aj keď super grafika udrie do očí ako prvá, prím drží stále zábava. Potlesk, Stormregion, potlesk, ktorý prechádza do standing ovations.