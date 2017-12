Novinky v internetových obchodoch

Myš do terénu i na cesty

6. okt 2004 o 0:00 Milan Gigel

Hoci na každom notebooku nájdeme trackpoint alebo touchpad, ich používanie v teréne nemusí byť vždy najpohodlnejšie. Pri práci na kolenách jednoznačne víťazia - ak však so svojím mobilným pracoviskom zasadneme za dosku stola, myš sa stáva nevyhnutnosťou. Spoločnosť Microsoft uviedla na trh novú mobilnú myš s označením Wireless Notebook Optical, ktorá nie je iba zmenšeninou veľkej stolovej bezdrôtovej myši, ale ergonomickým trojtlačidlovým zariadením s rolovacím kolieskom, ktoré je skutočne pripravené pre používanie v teréne a na cestovanie. Sada sa skladá z dvoch častí, ktoré sú pri prenášaní vzájomne spojené zacvakávacím systémom. Prvou je rádiový bezdrôtový vysielač, ktorý sa pripája do USB portu počítača. Po zasunutí stačí nastaviť správny sklon zabudovaného anténneho modulu a po rozsvietení zelenej LEDky je všetko pripravené pre používanie.

Myš je napájaná jediným alkalickým článkom formátu AA, ktorý sa vkladá do jej tela zatlačením na striebristé logo optického snímania a sňatím opierky dlane. Keďže ide o systém optimalizovaný pre prácu v teréne, optický snímač je vybavený špeciálnou obslužnou elektronikou, ktorá šetrí kapacitu batérie v momente, keď sa myš nepohybuje - snímanie prebieha s omnoho menšou frekvenciou. Ak sa komunikačný modul upevní do cestovnej polohy na spodnú stranu myši, batéria je odpojená úplne, čo šetrí energiu v batérii. Myš pracuje bez nutnosti použitia ovládačov so všetkými súčasnými operačnými systémami podporujúcimi USB zariadenia.

Orientačná cena: 40 dolárov, http://tinyurl.com/5deee

Koniec omylov pri tankovaní

Kto už niekedy z nepozornosti naplnil na čerpacej stanici nádrž podnikového automobilu namiesto naftou benzínom (či naopak), určite vie, čo môže takýto omyl spôsobiť. Každý vie, čo má natankovať do vlastného auta, ak si však sadneme za volant firemného či auta z požičovne, môže sa stať, že automaticky načerpáme palivo zo stojana, ktorý používame najčastejšie.

Britská spoločnosť FuelGuard preto uviedla na trh elektronického pomocníka, ktorý je priam predurčený pre montáž do všetkých automobilov, ktoré sú používané mnohými vodičmi v rámci firmy či klientmi požičovní. Jednoduchý box s názvom DieselGuard stačí upevniť na vnútornú stranu krytu nádrže. Pri každom otvorení sa potom ozve hlasová informácia o tom, aké palivo treba načerpať. Keďže spínač reaguje na zmenu osvetlenia, odpadajú všetky problémy s komplikovanou montážou, na ktorú stačí samolepiaca obojstranná páska.

Orientačná cena: 12,5 libry, www.dieselguard.com