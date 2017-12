Hru Kuramatic hackli študenti informatiky

Minulý týždeň sa skončila hra Kuramatic, ktorú jej organizátor, vydavateľ denníka SME, nazval najväčšou počítačovou hrou na Slovensku. Zaslaním esemesky so svojimi výsledkami sa jej zúčastnilo takmer 17-tisíc hráčov.

6. okt 2004 o 0:00 (tb)

Minulý týždeň sa skončila hra Kuramatic, ktorú jej organizátor, vydavateľ denníka SME, nazval najväčšou počítačovou hrou na Slovensku. Zaslaním esemesky so svojimi výsledkami sa jej zúčastnilo takmer 17-tisíc hráčov.

Tri značkové notebooky získala trojica študentov informatiky, ktorí hru hrali spoločne - Martin Jenčo zo Zvolena, Milan Žuzo z Michaloviec a Matej Šustr z Trenčína. Úlohu prejsť s kuraťom tridsať rôznych miestností za čo najkratší čas neriešili sami, ale vytvorili počítačový program, ktorý nechali dlhšie pracovať a ten optimálnu trasu našiel za nich.

Podmienkou pre prevzatie výhry bolo dokázať, že výherca skutočne pozná spôsob, ako hru prejsť v zadanom čase. Študenti si preto do redakcie SME priniesli presný návod z počítača, ako hru prejsť, a notebooky získali, keďže štatút hry takýto postup nezakazoval.

Veľké množstvo iných hráčov však bolo počas hry diskvalifikovaných po tom, ako využili viacero odhalených nedostatkov v hre (naprogramovala ju firma AVI Studio).

Krátko po spustení hry si hráči napríklad všimli, že stačí po dokončení miestnosti v určitom momente stlačiť kláves Escape a namiesto správneho času je do výsledkov zapísaných nula sekúnd. Hráči, ktorí to chceli využiť a zasielali do súťaže takto "nahrané časy", boli diskvalifikovaní a prevádzkovateľ im ponúkol tričká s nápisom "Som hlupák v hre Kuramatic" - za označenie hlupák sa neskôr ospravedlnil. Na internete sa však po niekoľkých dňoch začali objavovať aj kódy pre odomknutie hry na ďalšie dni ešte predtým, ako boli zverejnené v SME, a napokon i špeciálny program, ktorý umožnil vytvorenie kódov na ľubovoľný čas dopredu i nahratie ľubovoľného času. Niekoľkokrát zlyhal aj systém hlasovania cez SMS, keď vinou partnerov niektoré esemesky neboli doručené.

Namiesto udeľovania cien pre najlepších hráčov preto boli noví majitelia digitálnych fotoaparátov, vreckových počítačov a ďalších cien spolu s výherkyňou zájazdu na Havaj vyžrebovaní, keďže pôvodní výhercovia nahrali najlepšie časy podvodom.

Podľa šéfa oddelenia elektronického publikovania Petit Pressu Valéra Kota možno napriek technickým i organizačným problémom považovať hru za úspešnú. Zúčastnilo sa jej totiž 16 913 ľudí, ktorí spolu zaslali 47-tisíc platných esemesiek s výsledkami (40 percent hráčov poslalo len jednu SMS). To z Kuramatiku podľa V. Kota robí najpopulárnejšiu internetovú hru na Slovensku, keďže pri predchádzajúcich podobných hrách sa za úspech považovala už účasť približne 8-tisíc hráčov.

Hru Kuramatic si môžete zahrať ešte i teraz, hoci už nezískate ceny - základná verzia hry je bezplatne k dispozícii na www.tahaj.sk/software/262/ . Časopis CDtip s kódom na odblokovanie všetkých 99 úrovní hry sa predáva v novinových stánkoch.

kuramatic.sme.sk