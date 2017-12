Vyhľadávače, ktoré sa oplatí vyskúšať

Morfeo.sk

6. okt 2004 o 0:00

Vyhľadávač portálu Centrum, ktorý na rozdiel od zahraničných dokáže aj skloňovať, aj ohýbať slovenské slová či vyhľadávať ich synonymá. To môže byť užitočné, ak hľadáte pomocou všeobecných výrazov, ktoré sa často na webe vyskytujú v inom ako prvom páde. Morfeo indexuje aj obrázky a PDF súbory. Dokáže však nájsť len stránky pod doménou .sk a medzery má aj v celkovom množstve zaradených odkazov.

A9.com

Nový vyhľadávač internetového obchodu Amazon využíva technológiu Google, ale zhodné výsledky ponúka v odlišnom šate a s množstvom doplnkových služieb. Okrem výsledkov z webu dokáže podľa vášho želania zároveň zobraziť aj vyhľadané obrázky, knihy, definíciu zo slovníka či záznam z databázy filmov. Pamätá si aj vaše staršie otázky i odkazy, na ktoré ste v minulosti klikli (užitočné, ak znova hľadáte už predtým objavený web) a k jednotlivým adresám si môžete písať aj vlastné poznámky. Na využitie pokročilých funkcií musíte byť zaregistrovaní na Amazone.

AllTheWeb.com

Vyhľadávač odkúpený portálom Yahoo používa jeho technológiu, ale má rýchlejšie a prehľadnejšie rozhranie a umožňuje i personalizáciu rôznych nastavení. Okrem webových stránok vyhľadáva aj obrázky, video, hudbu a súbory dostupné cez FTP protokol. Minulý rok sa vyhľadávač v prestížnej súťaži servera SearchEngineWatch.com o najlepší vyhľadávač umiestnil spolu s Yahoo na druhom mieste za Google, odvtedy však neprešiel veľkým vývojom, keďže jeho majiteľ prevádzkuje ešte ďalšie dva vyhľadávače (Yahoo a Altavista).

Teoma.com

Vyhľadávač vlastnený známejším serverom Ask Jeeves nevyniká v počte zaradených stránok, ale poteší niekoľkými doplnkovými službami. Okrem schopnosti roztriediť nájdené výsledky do podkategórií (podobným systémom, ako Clusty) ponúka v časti Resources aj odkazy na internetové stránky, kde sa nachádza najviac odkazov k hľadanej téme a mohli by teda slúžiť ako rozcestník k ďalšiemu internetovému prieskumu.