Crash test: Siemens M65, Nokia 5140 a Nokia 3310 - deň šiesty

Náš crash test sa blíži ku koncu – posledné tri testovacie dni sme pre telefóny pripravili samé čerešničky na torte. Tak – prvá čerešnička – telefóny sme vykúpali v pive.

5. okt 2004 o 13:45 Marián Pavel - SME online

Dlho sme sa rozhodovali, ktorý variant zvoliť – hodíme telefóny do toalety, vykúpeme ich v potoku? Napokon zvíťazil pivný pohár – predsa len mobil potopený v pive vyzerá lepšie...

Pred testom sme skontrolovali stav mobilných telefónov. Predchádzajúci test v prachovom vrecku im dal totiž zabrať a v nás už začínali hlodať pochybnosti o tom, či náhodou neprekročili prah svojej životnosti. Siemens M65 nemal okrem zaprášeného displeja pod sklíčkom žiadne viditeľné závady. Nokia 5140 rovnako fungovala bez viditeľných problémov. Tie sa však nevyhli Nokii 3310. Predsa len, tento telefón nie je stavaný na extrémne zaobchádzanie a zdá sa, že prachový test bol začiatkom jeho konca. Napriek tomu, že sme sa telefón snažili vyčistiť rovnako dôkladne ako dva ďalšie testované, aj po týždni z neho vypadával prach a pri pohybe sa ukladal aj v priestore batérie a SIM karty. Možno to je dôvod, že sa Nokia 3310 odmietala dať zapnúť. Pomohlo až trojnásobné vybratie a vloženie batérie. Na prvý pohľad beží a ejhľa – zrazu vypíše Chyba SIM karty. Nepomohlo ani základné vyčistenie konektorov a opakované vyberanie SIMky – v telefóne striedavo vypadáva. Napriek tomu sme sa rozhodli, že Nokia 3310 ostane aj naďalej v teste – pri ďalšom testovaní sa budeme snažiť vystihnúť čas, keď bude SIM karta funkčná.

Príprava

Tento test je v podstate jednoduchý: do pivného pollitra sme naliali celú fľašu kvalitného českého piva. Telefóny sme do pohára vhodili na čas nevyhnutný na záznam. Každý telefón má približne 22 sekundový videozáznam a niekoľko fotografií z každého uhla. Ani jeden z testovaných telefónov si v pive nepoležal viac ako minútu. Po nafotení sme telefóny vybrali, vytiahli z nich batériu a vyutierali ich dosucha uterákom. Nechali sme ich 3 dni schnúť a potom sme vyskúšali, či fungujú.

Siemens M65

Telefón má gumenú obrubu zadnej časti krytu, ktorá dokonale izoluje šachtu pre batériu telefónu. Presvedčili sme sa o tom už pri prachovom teste. Pri prvom pohľade sa nám ako slabé miesta stále javili škáry okolo klávesnice a otvor na reproduktor. Telefón sme teda ponorili.

Pravdepodobne sa do neho nedostalo veľa tekutiny – nestúpali z neho viditeľné vzduchové bubliny. Keď sme ho rozobrali, v priestore na batériu sa nachádzala len vlhkosť.

Po ponorení do piva telefón ešte chvíľu smutne blikal svojimi diódkami, no po vybratí už bol „mŕtvy“.

VIDEO

Nokia 3310

Pri prachovom teste sme zistili, že Nokia 3310 je úplne deravá a má v sebe viac otvorov vedúcich k útrobám, než je zdravé. Všimnite si video – z telefónu po ponorení stúpajú viditeľné veľké vzduchové bubliny, menšie bublinky z neho stúpali počas celého nakrúcania videozáznamu. Znamená to jediné: okamžite po ponorení sa do telefónu dostala tekutina. Keď sme Nokiu 3310 vybrali, neverili sme vlastným očiam: vypila takmer deci piva!!! :) Vidieť to bolo aj po rozobratí – batéria sa doslova kúpala v pive a z telefónu sa len tak lialo.

Telefón sa, samozrejme, okamžite po ponorení vypol.

VIDEO

Nokia 5140

Nokia 5140 má pri porovnaní s ostatnými dvomi telefónmi veľkú výhodu: jej klávesnicu tvorí izolovaný gumený blok. Slabé miesta sú len nad displejom, všimnite si na videu, odkiaľ vychádzajú bublinky. Napriek tomu riešenie celogumenej klávesnice, zdá sa, vyhráva na celej čiare. Telefón sme totiž vybrali z piva a... Fungoval!

Síce ostal zmrznutý a klávesnica nereagovala na stlačenie, no displej svietil v pohotovostnom režime.

Po rozobratí bola v šachte na batériu len vlhkosť, no kde skončilo pivo, ktoré sa dostalo cez otvor na žiarovku dovnútra sme nezistili.

VIDEO

Hodina pravdy

Telefóny sme nechali celé tri dni schnúť, pripravili sme im najlepšie možné podmienky na regeneráciu. Napokon sme sa dnes celí nedočkaví pustili do skladania batérií a krytov.

Siemens M65

Telefón po zapnutí zablikal a zacvrlikal svoju obvyklú spúšťaciu melódiu. Siemens nesklamal: neuškodí mu ani minútová alkoholická lázeň.

Nokia 3310

Nokia 3310 sa doposiaľ v našom teste držala prekvapujúco dobre. Stačil však hlt alkoholu a telefón sa odporúčal... Nokia 3310 prestala reagovať, nepomohlo vôbec, ale vôbec nič. Po vypitom decilitri piva sa ani príliš nečudujeme...

Nokia 5140

Zachráni aspoň odolný model 5140 česť rodiny Nokiovcov? Telefón teda zapneme a... áno, funguje! Napriek hrozivo vyzerajúcim bublinám vzduchu, ktoré jednoznačne ukázali, že telefón pije pivo sa dokázal po vysušení regenerovať.

Test teda dopadol nad očakávania. To, že Nokia 3310 vypadne sme očakávali a iný výsledok by nás šokoval natoľko, že by sme to pivo po teste asi dopili. Nečakali sme však, že sa odolné telefóny bez akýchkoľvek problémov spamätajú.

Čo nás čaká nabudúce?

Mnoho z vás si telefón zvykne zabudnúť na streche svojho auta. Pády pri rýchlosti 30 km/h mávajú fatálne následky. Ako ich vydržia naše telefóny? Nuž dozvieme sa to už onedlho, keď si vyzobneme druhú čerešničku.

Aký je váš názor? Mala by Nokia 3310 pokračovať ďalej v teste s tým, že budeme hodnotiť jej vonkajšie znaky poškodenia, alebo ju vyradíme a test dokončíme s funkčnou Nokiou 5140 a Siemensom M65? Napíšte svoj názor v diskusii!