Veľká recenzia Siemensu S65: vlajková loď nesklamala

Siemens začal nedávno predávať aj na slovenskom trhu svoju momentálnu vlajkovú loď – model S65. Telefón je priamym konkurentom populárnej Nokie 6230 a zároveň aj Sony-Ericsson K700. Má čo ponúknuť?

1. okt 2004 o 11:15 Marián Pavel - SME online

Siemens začal nedávno predávať aj na slovenskom trhu svoju momentálnu vlajkovú loď – model S65, teda pokým mu nevezme vietor z plachiet ďalší model SK65.

Siemens S65 je priamym konkurentom populárnej Nokie 6230 a zároveň aj Sony-Ericsson K700. Má čo ponúknuť? Na to sme sa pozreli počas viac ako týždňového intenzívneho testu.

Dizajn a klávesnica

Zatiaľ čo pri ostatných doposiaľ uvedených telefónoch radu 65 Siemens staval na nápaditom dizajne s modernými prvkami, v prípade manažérskej S65 sa držal starých osvedčených tvarov a materiálov. Koniec-koncov, užívatelia z radov manažérov prílišné úlety výrobcom netolerujú. Na prvý pohľad vyzerá S65 luxusne a dôležito – v celom rade ju jasne rozpoznáte podľa kombinácie čiernej so striebornou v elegantnom mierne zalomenom tvare krytu. Je zaujímavé, že rovnako ako konkurencia Siemens zvolil mierne preliačený tvar na bokoch telefónu. Na pravej strane je podlhovasté tlačidlo na reguláciu hlasitosti, naľavo je v spodnej časti schovaný infraport. Inak nemá telefón na svojich okrajoch žiadne ďalšie ovládacie prvky.

Dizajnéri sa s prednou stranou telefónu skutočne pohrali – S65 vyzerá veľmi dobre a zamilujete sa do nej na prvý pohľad. Nad displejom je strieborná mriežka reproduktora. Pod displejom sú dve funkčné tlačidlá a medzi nimi joystick s výrazným kruhovým tlačidlom. Pod joystickom je nenápadne ukryté ďalšie funkčné tlačidlo na spustenie internetového prehliadača.

Klávesnica je plastovými pruhmi rozdelená na tri vertikálne rady tlačidiel. Klávesy sú umiestnené tesne pod sebou, dajú sa však dobre nahmatať vďaka kaskádovitému vypuklému tvaru.

Zaujímavý prvok nájdete aj na dvoch funkčných tlačidlách pod displejom – na každom sú tri ostré výstupky, ktoré pomôžu pri orientácii v tme.

Celá klávesnica je rovnomerne podsvietená ľadovobielym svetlom a je dobre viditeľná aj v tmavom prostredí.

Na zadnej časti krytu zo strieborného plastu nájdeme logo výrobcu, otvor na pripojenie externej antény a šošovku 1,3 megapixelového fotoaparátu.

Displej

Siemens S65 má rovnaký displej, ako napríklad M65 či SK65. Pri rozlíšení 132 x 176 bodov zobrazí 65536 farieb. Kvalitu možno priradiť k slušnému priemeru.

Ovládanie

Telefón nemá žiadne neobvyklé ovládacie prvky. Všetky funkčné tlačidlá sú sústredené okolo joysticku. Ten sa ovláda komfortne a presne.

Dve funkčné tlačidlá pod displejom dopĺňa jedno pod joystickom a klasické dve tlačidlá na prijatie a odmietnutie hovoru.

Menu telefónu

S65 je plnohodnotný model radu 65, a takmer v ničom sa neodlišuje od už uvedených modelov M65 či CX65. Siemens konečne menu upravil do takej podoby, ktorá zodpovedá súčasným trendom tak graficky, ako aj funkčne. V hlavnej ponuke sa zobrazuje 9 ikoniek – kontakty, zoznam volaní, surf/zábava, fotoaparát, správy, organizér, doplnky, moje súbory a nastavenia. Užívateľ si môže prepnúť zobrazenie aj na vertikálny pohyb po jednej položke so zobrazením veľmi veľkého písma. Submenu je textové, zobrazuje sa v riadkoch pod sebou.

Zaujímavé je, že Siemens zvolil pre každý model radu 65 vlastné farebné témy, ktorými sa telefóny od seba odlišujú. Hlavné témy modelu S65 sú ladené do čiernej, aby ladili s krytom. Vyzerajú elegantne, no sú zle viditeľné vďaka použitým kontrastným farbám.

Funkcie

Siemens S65 pri prvom pohľade do menu prekvapí – jeho výbava sa len minimálne odlišuje od modelu M65 či CX65. Dve zmeny, pre ktoré stojí za pozornosť však predsa len poľahky nájdeme – je to podpora pamäťových kariet, bluetooth a 1,3 megapixelový fotoaparát. Inak sa dá označiť za všestranný mobilný telefón.

Kontakty

Telefónny zoznam pracuje buď s internou pamäťou alebo pamäťou SIM karty, naraz sa pamäte využívať nedajú. Jednoducho však môžete nastaviť, ktorá z nich je prioritná. V telefóne je viacpoložkový zoznam s 20 pozíciami a jeho kapacita je 1000 miest.

Zoznam podporuje až 8 skupín volajúcich, ku kontaktom si môžete priradiť obrázok volajúceho. Praktická je aj funkcia vizitky, ktorú môžete posielať v prípade potreby buď do SMS alebo infraportom.

Aj v tomto telefóne je výborná správa hovorov. V podrobnom výpise nájdete telefónne číslo alebo meno z adresára, dátum a čas hovoru i jeho dĺžku. Číslo v zázname sa dá vytočiť, uložiť do telefónneho zoznamu, zmazať a čo je najdôležitejšie, jedným kliknutím naň môžete odoslať esemesku alebo ememesku.

Správy

S65 podporuje tri bežné formáty správ: SMS, MMS a e-mail.

Spojené SMS podporujú maximálne 760 znakov, pri písaní sa priamo na dispeji odpočítavajú. Pamäť na prijaté SMS má kapacitu 100 správ, ďalšie však možno presúvať do archívu využívajúceho dynamickú pamäť telefónu s kapacitou 10 MB. Samozrejmosťou je slovník T9. Funkcia lupa dokáže zobraziť 6 alebo 11 riadkov textu.

MMS editor je štandardný, jednoduchý a prehľadný. To isté platí aj pre e-mailového klienta.

V ňom môžete používať päť účtov, vie pracovať aj s prílohami. Ďalšie funkcie patria k štandardu: podporuje protokoly POP3, IMAP4 a SMTP, dokáže sťahovať okrem celých mailov aj hlavičky. Maximálna veľkosť e-mailov je 99 kB.

Manažérske funkcie

Manažérske funkcie sú integrované v zložke Organizér, v telefóne je kalendár, pripomienkovač, poznámky, úlohy, zmeškané udalosti, diktafón a časové pásma.

V pekne graficky spracovanom kalendári nastavujete zobrazenie po dňoch, alebo týždňoch, do pamäte sa zmestí 1000 poznámok.

V kalendári môžete uložiť 6 rôznych druhov udalostí. Nastaviť sa dá aj to, akou hodinou sa začína váš pracovný deň, ktorým dňom chcete začať pracovný týždeň, ktoré dni chcete označiť ako „víkendové“, alebo či vás má kalendár upozorniť na sviatok vašich blízkych.

Pripomienkovač využíva rovnaký spôsob pridávania udalostí ako kalendár, v podstate to je len rýchlejší spôsob ukladania dát do kalendára.

V úlohách sa dá okrem dátumu a informácií uložiť aj priorita a aktuálny stav plnenia.

Poznámky majú viac možností využitia, suplujú napríklad funkciu elektronickej peňaženky – záznam si môžete diskrétne ochrániť heslom.

Už v modeli M65 sme vyzdvihli praktický doplnok, ktorý zhromažďuje všetky „prešvihnuté“ termíny.

Diktafón dokáže zaznamenať 148 sekúnd záznamu. Záznam sa dá z telefónu odoslať cez MMS, e-mail, bluetooth alebo infraport. Mikrofón je citlivý a reproduktor dostatočne výkonný, aby ste si záznam mohli komfortne prehrať.

Doplnky

Budík má pokročilé nastavenia: môžete si vybrať čas a dni, kedy zazvoní. Bohužiaľ, nastaviť sa dá iba jeden čas zvonenia.

Medzi ďalšími doplnkami je záznamník zvuku na zvonenie, kalkulačka, prevodník veličín, stopky a aplikáciu na synchronizáciu dát.

V doplnkoch sme našli aj dve nové položky označené ako „správa zariad.“ a „správa súb.“. Na čo slúžia sme sa nedozvedeli ani v užívateľskej príručke.

Súborový manažér

S dátami v telefóne možno ľubovoľne pracovať – presúvať ich, kopírovať, vytvárať adresáre, atď.

Java hry

V telefóne sú tri hry. Ak obľubujete mobilné hry, máte sa na čo tešiť. Sea Battle je logická hra v podobe strategickej námornej bitky. Okrem toho nájdete v telefóne prekvapenie – mobilnú verziu legendárnych Worms a výborne spracovanú hru Siemens 3D Rally. Siemens, zdá sa, si dá záležať – v každom modeli ponúka iné hry a jedna je lepšia ako druhá.

Aplikácie

V S65 nájdete štyri java aplikácie, ďalšie je, samozrejme, možné stiahnuť z webu. V telefóne nechýba jednoduchý editor fotografií. Dopĺňa ho Coctail manager – super program, v ktorom nájdete obrázky a recepty na namiešanie koktailov (ďalšie sa dajú stiahnuť z webu). Jednotlivé koktaily si môžete nielen namiešať, ale aj otestovať a hodnotiť, aby ste sa v nich v budúcnosti lepšie orientovali.

V telefóne je aj aplikácia Núdzové volania, ktorá sa hodí všetkým tým, čo veľa cestujú. Sú v nej uložené všetky dôležité telefónne čísla vo vybraných krajinách – zdravotná pomoc, polícia, medzinárodné smerové číslo.

V núdzi sa hodí aj slovník základných fráz v angličtine, nemčine, francúzštine, portugalštine, taliančine a španielčine.

Personalizácia

Telefón si môžete prispôsobiť wallpapermi a screensavermi, ktoré dopĺňajú podarené farebné témy. K dispozícii sú aj 40-tónové polyfonické zvuky a zvonenia vo formáte AMR.

Dáta

Na internet sa dostanete cez WAP 2.0 a GPRS triedy 10. Súčasťou výbavy je infraport a bluetooth. Telefón možno synchronizovať s počítačom.

Synchronizácia

Siemens dodáva k telefónu balík aplikácií na synchronizáciu a komfortnú prácu. Telefón sa dá k počítaču pripojiť buď cez kábel alebo bluetooth. Skúšali sme obe možnosti, fungovali bez jediného problému. V aplikácii si môžete veľmi elegantne spravovať a synchronizovať kontakty, SMS správy, MMS, môžete si zálohovať celý obsah telefónu, meniť a importovať zvonenia, konvertovať ich z iných formátov, či využiť dátové funkcie telefónu.

Pamäťová karta

Do telefónu pasuje zmenšená RS (Reduced Size) MMC karta, ktorá sa dosť nešikovne vkladá tesne nad konektorom napájania. V základnom balení predáva Siemens mobil priamo s kartou s kapacitou 32 MB. Práca s kartou je jednoduchá a telefón ju výborne integruje do všetkých dôležitých častí menu.

Fotoaparát

V S65 nájdete fotoaparát s rozlíšením 1,3 megapixla. Fotí v piatich úrovniach kvality, najvyššie rozlíšenie je 1280 x 960 bodov. Fotiť môžete v troch farebných módoch, nastaviť sa dá jas i kontrast. Nastaviť sa dá aj vyváženie bielej. Jedným kliknutím sa dá prepnúť režim fotografovania na snímanie videa, bohužiaľ, bez ohľadu na veľkosť voľnej pamäte nakrútite video s dĺžkou iba 30 sekúnd.

Od fotografií napriek vysokému rozlíšeniu nečakajte žiadne zázraky. Fotoaparát nezvláda plynulé farebné prechody (napríklad odtiene modrej na oblohe) a je nepoužiteľný na fotografovanie zblízka. Na zachytenie dôležitého momentu však stačí a výsledné fotografie sú rozhodne použiteľnejšie, ako v predchádzajúcich VGA rozlíšeniach.

Batéria

V telefóne je použitá batéria Li-Ion s kapacitou 750 mAh. Siemens jej výdrž trocha podcenil – telefón pri štandardnom používaní vydrží na jedno nabitie asi 2 dni. Ak však chcete nonstop zapnutý bluetooth, ktorý napríklad komunikuje s externým slúchadlom, pripravte sa na to, že batéria viac ako jedenapol dňa nevydrží. A to je na telefón, ktorý je určený profesionálom veľmi málo.

Celkové hodnotenie

Siemens S65 nás príjemne prekvapil. Je to dobre vyzerajúci telefón, ktorý nie je prepchatý funkciami a preto sa veľmi dobre ovláda. Všetky jeho dôležité funkcie na každodennú prácu sú výborne zladené a užívateľ si tak na komfort ovládania veľmi rýchlo zvykne. Pochváliť musíme aj integrovanú podporu technológie bluetooth – telefón si bez problémov rozumel s akýmkoľvek zariadením a bez zádrhelov komunikoval aj s telefónmi konkurenčných značiek. Ak potrebujete dobrý telefón na každodenné pracovné využitie, Siemens S65 je výbornou alternatívou k Nokii 6230 a Sony-Ericssonu K700.

