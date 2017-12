Týždeň vo vede

(23. - 29. 9. 2004)

30. sep 2004 o 0:00 ZDENĚK URBAN

l Tím Victora Malka z Ecole Polytechnique v Palaiseau (Francúzsko) vyvinul zdokonalené "stolné" laserové plazmové zariadenie. Umožňuje generovať zaostriteľný lúč elektrónov s takmer rovnakou vysokou energiou. Využitie: od lekárskej diagnostiky po fyziku materiálov.

l Jan Hollis z NASA s kolegami objavil najväčším rádioteleskopom na svete s plne pohyblivou anténou v Green Banku (USA) pri strede Mliečnej cesty množstvo superpodchladeného glykoaldehydu, cukru, ktorý vystupuje v reakciách, vedúcich k ribóze, základu RNA.

l Rickard Lundin zo Swedish Institute of Space Physics (Švédsko) s kolegami zistil pomocou prístrojov na palube sondy Mars Express, že vodu z Marsu dlhodobo "odsáva" tzv. slnečný vietor (prúd plazmových častíc zo Slnka), ktorý preniká do hornej atmosféry červenej planéty.

l Junkee Rhie a Barbara Romanowiczová z University of California v Berkeley (USA) vysvetlili záhadné "hučanie" Zeme s frekvenciami 2-7 milihertzov prevodom energie búrok do vibrácií morského dna. Prebieha najmä v severnom Tichomorí a južnom Atlantiku, a vždy v zime.

l Tím Martina Siegerta z University of Bristol (Veľká Británia) objavil v Západoantarktickom ľadovom štíte poprehýbanú vrstvu. Zodpovedá vychýleniu tečenia ľadu do dnešného smeru pred zopár tisíc rokmi. Poukazuje to na spojitosť pohybov ľadového štítu so zmenami klímy.

l Samuel Wasser z University of Washington (USA) s kolegami vyvinul metódu určovania geografického pôvodu slonoviny genetickou a štatistickou analýzou. Pomôže to obmedziť ilegálny obchod s touto komoditou. (Na snímke utekajú slony, ktoré vyplašili pytliaci.)

l Cristina Cox Fernandes z Instituto Nacional de Pesquisas de Amazonia (Brazília) s kolegami zistila, že najviac druhov elektrických rýb žije tam, kde sa do Amazonky vlievajú prítoky.

l Sinéad Collinsová a Graham Bell z McGill University (Kanada) vypestovali 1000 generácií riasy Chlamydomonas reinhardtii pri stúpajúcom obsahu oxidu uhličitého. Aktivovalo to v nich gény, ktoré sú normálne škodlivé. Riasy už nedokázali existovať v bežnom ovzduší.

l Tímy Josepha Krzyckiho a Michaela Chana z Ohio State University (USA) pred dvomi rokmi objavili 22. geneticky kódovanú aminokyselinu, L-pyrrolyzín. Teraz ju úspešne chemicky syntetizovali a "podstrčili" baktérii E. coli, ktorá ju využíva v štruktúre svojich bielkovín.

l Fabien Burki a Henrik Kaessmann z Université de Lausanne (Švajčiarsko) objavili v mozgoch ľudí a ľudoopov gén GLUD2, ktorý pred 18 - 23 miliónmi rokov urýchlil evolúciu k človeku.